HANA¡¦CHIKA¡Ö¥é¥¹¥Ô¡×RUI¡õRYOTO¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤éÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×MAZZELÊ¡²¬½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÈ¿±þ¡ÚºÇ½ª¿³ººÀøÆþ¥ì¥ÝVol.4¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢BE:FIRST¤äMAZZEL¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¡Ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤ÏÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¥ª¡¼¥Ç¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡ËÃÂÀ¸¤Î¡ØTHE FIRST¡Ù¡¢MAZZEL¡Ê¥Þ¡¼¥¼¥ë¡ËÃÂÀ¸¤Î¡ØMISSIONx2¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆHANA¡Ê¥Ï¥Ê¡ËÃÂÀ¸¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¡£²»³Ú¶È³¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëBMSG¤¬¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯3¤ÄÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢TBS¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢BMSG¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¡Ê°éÀ®À¸¡Ë¤È°ìÈÌ±þÊç¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿·Á¤Ç¿³ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¡¢GOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¡¢KANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¡¢KANTA¡Ê¥«¥ó¥¿¡Ë¡¢KEI¡Ê¥±¥¤¡Ë¡¢RAIKI¡Ê¥é¥¤¥¡Ë¡¢RUI¡Ê¥ë¥¤¡Ë¡¢TAICHI¡Ê¥¿¥¤¥Á¡Ë¡¢TAIKI¡Ê¥¿¥¤¥¡Ë¡¢YUTA¡Ê¥æ¥¦¥¿¡Ë¤Î10¿Í¡£SKY-HI¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢¿³ºº²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òRUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¡Ê¸Æ¤Ð¤ì¤¿½ç¡Ë¤Î5¿Í¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡ÖSTARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¿³ºº¤Ï8·îË¿ÆüTBS¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑÍ÷ÀÊ¤Ë¤ÏAile The Shot¡Ê¥¢¥¤¥ë¥¶¥·¥ç¥¦¥¿¡Ë¡¢MAZZEL¡¢REIKO¡Ê¥ì¥¤¥³¡Ë¡¢HANA¤éBMSG½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢BMSG¼«¼Ò¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBullmoose Records¡×½êÂ°¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿BANVOX¡Ê¥Ð¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢²ÝÂê¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿s**t kingz¡Ê¥·¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÎOguri¡Ê¥ª¥°¥ê¡Ë¡¦NOPPO¡Ê¥Î¥Ã¥Ý¡Ë¡¢²Î¾§»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤ê¤ç¤ó¤ê¤ç¤óÀèÀ¸¡Êº´Æ£ÎÃ»Ò¡Ë¡¦¥Ê¥Ä¥ÀèÀ¸¡ÊÊ¡°æÍÛ°ª¡Ë¡¦¿¿Íý»ÒÀèÀ¸¡Ê¼ÆÌî¿¿Íý»Ò¡Ë¤é¤¬ºÂ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀË¤·¤¯¤â¹ç½É¿³ºº¤ÇÃ¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿10¿Í¤âÈà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁ´°÷¤Ç²Î¤¦1¤ÄÌÜ¤Î²ÝÂê¶Ê¡ØPIECES¡Ù¤ÎÈäÏª¤ò½ª¤¨¡¢RUI¤Ï¡Ö²Î»ì¤ò³§¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ç½ÉÃæ¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤òÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¡ÈNYC¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡ÉËº¤ì¤ó¤Ê¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿³ººÃæ¤«¤éÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëRUI¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¡¼¥É¡ÈNYC¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡É¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤ÎRYOTO¡Ê¥ê¥ç¥¦¥È¡Ë¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤â¹ç½ÉÃæ¤ËRUI¤¯¤ó¤Ë¡ÈNYC¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡É¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¹ç½É½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆüº¢¤«¤é¤½¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢°ú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬RUI¤¯¤ó¤Î¶µ¤¨¤À¤·¡¢ËÍ¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤Ë¾è¤ë·Á¤Ç¤Õ¤¶¤±¡¢¾¯¤·Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤òRYOTO¤é¤·¤¯²ò¤¤Û¤°¤·¤¿¡£
¤³¤Î2¿Í¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢SKY-HI¤¬¡Ö¤¢¤Î2¿ÍÊ¡²¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢RYUKI¤¯¤ó¡¦CHIKA¤µ¤ó¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎMAZZEL¡¦RYUKI¡Ê¥ê¥å¥¦¥¡Ë¡¢HANA¡¦CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¤ËÏÃ¤ò¿¶¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£RYUKI¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡ª¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ð¥¤¥Ö¥¹¹â¤á¡£¤¤¤ä¡¼µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡ª´Ñ¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹ç½É¤Ë¤â¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤â³§¥¹¥¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤·»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÜÈÖ°áÁõ¤òÃå¤ÆºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿³§¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¶á¤¯¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡È¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡É¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤òÍÑ¤¤¤ÆÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÀÖÂ³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈRYUKI¤ÈÆ±¤¸¤¯ÀÖÈ±¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿CHIKA¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¯¤Æ¸ì×ÃÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢RYOTO¤¯¤ó¤âRUI¤¯¤ó¤â»ä¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤éÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡£³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤Û¤É´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤ò·üÌ¿¤ËÅÁ¤¨¡¢SKY-HI¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡£²¶CHIKA¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡Ø¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢3¿ÍÂ³¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¥ª¡¼¥Ç¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¢¡BE:FIRST¡õMAZZEL¤ËÂ³¤¯¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE LAST PIECE¡×
BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡ËÃÂÀ¸¤Î¡ØTHE FIRST¡Ù¡¢MAZZEL¡Ê¥Þ¡¼¥¼¥ë¡ËÃÂÀ¸¤Î¡ØMISSIONx2¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆHANA¡Ê¥Ï¥Ê¡ËÃÂÀ¸¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¡£²»³Ú¶È³¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëBMSG¤¬¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯3¤ÄÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢TBS¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢BMSG¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¡Ê°éÀ®À¸¡Ë¤È°ìÈÌ±þÊç¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿·Á¤Ç¿³ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¢¡¡ÖTHE LAST PIECE¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¢MAZZEL¡¦HANA¤é¸«¼é¤ë
ºÇ½ª¿³ºº¤Ï8·îË¿ÆüTBS¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑÍ÷ÀÊ¤Ë¤ÏAile The Shot¡Ê¥¢¥¤¥ë¥¶¥·¥ç¥¦¥¿¡Ë¡¢MAZZEL¡¢REIKO¡Ê¥ì¥¤¥³¡Ë¡¢HANA¤éBMSG½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢BMSG¼«¼Ò¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBullmoose Records¡×½êÂ°¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿BANVOX¡Ê¥Ð¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢²ÝÂê¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿s**t kingz¡Ê¥·¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÎOguri¡Ê¥ª¥°¥ê¡Ë¡¦NOPPO¡Ê¥Î¥Ã¥Ý¡Ë¡¢²Î¾§»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤ê¤ç¤ó¤ê¤ç¤óÀèÀ¸¡Êº´Æ£ÎÃ»Ò¡Ë¡¦¥Ê¥Ä¥ÀèÀ¸¡ÊÊ¡°æÍÛ°ª¡Ë¡¦¿¿Íý»ÒÀèÀ¸¡Ê¼ÆÌî¿¿Íý»Ò¡Ë¤é¤¬ºÂ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀË¤·¤¯¤â¹ç½É¿³ºº¤ÇÃ¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿10¿Í¤âÈà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁ´°÷¤Ç²Î¤¦1¤ÄÌÜ¤Î²ÝÂê¶Ê¡ØPIECES¡Ù¤ÎÈäÏª¤ò½ª¤¨¡¢RUI¤Ï¡Ö²Î»ì¤ò³§¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ç½ÉÃæ¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤òÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¡ÈNYC¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡ÉËº¤ì¤ó¤Ê¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿³ººÃæ¤«¤éÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëRUI¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¡¼¥É¡ÈNYC¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡É¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤ÎRYOTO¡Ê¥ê¥ç¥¦¥È¡Ë¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤â¹ç½ÉÃæ¤ËRUI¤¯¤ó¤Ë¡ÈNYC¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡É¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¹ç½É½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆüº¢¤«¤é¤½¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢°ú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬RUI¤¯¤ó¤Î¶µ¤¨¤À¤·¡¢ËÍ¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤Ë¾è¤ë·Á¤Ç¤Õ¤¶¤±¡¢¾¯¤·Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤òRYOTO¤é¤·¤¯²ò¤¤Û¤°¤·¤¿¡£
¤³¤Î2¿Í¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢SKY-HI¤¬¡Ö¤¢¤Î2¿ÍÊ¡²¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢RYUKI¤¯¤ó¡¦CHIKA¤µ¤ó¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎMAZZEL¡¦RYUKI¡Ê¥ê¥å¥¦¥¡Ë¡¢HANA¡¦CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¤ËÏÃ¤ò¿¶¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£RYUKI¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡ª¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ð¥¤¥Ö¥¹¹â¤á¡£¤¤¤ä¡¼µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡ª´Ñ¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹ç½É¤Ë¤â¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤â³§¥¹¥¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤·»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÜÈÖ°áÁõ¤òÃå¤ÆºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿³§¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¶á¤¯¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡È¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡É¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤òÍÑ¤¤¤ÆÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÀÖÂ³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈRYUKI¤ÈÆ±¤¸¤¯ÀÖÈ±¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿CHIKA¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¯¤Æ¸ì×ÃÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢RYOTO¤¯¤ó¤âRUI¤¯¤ó¤â»ä¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤éÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡£³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤Û¤É´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤ò·üÌ¿¤ËÅÁ¤¨¡¢SKY-HI¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡£²¶CHIKA¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡Ø¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢3¿ÍÂ³¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û