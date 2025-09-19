¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¤Î¥Ö¥ëー¡Û¤¬²Ä°¦¤¤¡ª ¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯♡¡Ö¥Ñ¥ó¥ÄÃå²ó¤·¥³ー¥Ç¡×
¥³ー¥Ç¤Î¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥³ー¥Ç¤¬¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¯¸«¤¨¤½¤¦¤Ê°ìÊÊ¥¢¥ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Þ¥Þ¥³ー¥Ç¤òÄó°Æ¤¹¤ë@yuka.h78¤µ¤ó¤¬¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¡£´Å¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥³ー¥Ç¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë½Å¤Í¤Æ¥³ー¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖTT ¡ö TOK¥¹¥½¥Õ¥ê¥ë¥Õ¥ì¥¢P¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
T¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¤Ë¿þ¥Õ¥ê¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿¥³ー¥Ç¡£Â¸µ¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬½Ð¤Æ¡¢Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤¬ÍÉ¤ì¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤ËÄø¤è¤¤´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Ô¥³ー¥Ç¤Î¥Þ¥ó¥Í¥êÃ¦µÑ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç
¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ìー¥¹¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¿þ¥Õ¥ê¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¡£´Å¤µ¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ö¥ëー¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤â¥ー¥×¡£¥Õ¥ì¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥»¥ó¥¿ー¤Î½Ä¥é¥¤¥ó¤ÇÈþµÓ¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
