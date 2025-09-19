BMSG¡ÖTHE LAST PIECE¡×5¿Í¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê ¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖSTARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¡ÚºÇ½ª¿³ººÀøÆþ¥ì¥ÝVol.1¡¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¦È¯É½»þ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢BE:FIRST¤äMAZZEL¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¡Ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤Æ¡¢5¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¦¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¤Î½Ö´Ö
BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡ËÃÂÀ¸¤Î¡ØTHE FIRST¡Ù¡¢MAZZEL¡Ê¥Þ¡¼¥¼¥ë¡ËÃÂÀ¸¤Î¡ØMISSIONx2¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆHANA¡Ê¥Ï¥Ê¡ËÃÂÀ¸¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¡£²»³Ú¶È³¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëBMSG¤¬¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯3¤ÄÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢TBS¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢BMSG TRAINEE¡Ê°éÀ®À¸¡Ë¤È°ìÈÌ±þÊç¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿·Á¤Ç¿³ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
ºÇ½ª¿³ºº¤Ï8·îË¿ÆüTBS¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑÍ÷ÀÊ¤Ë¤ÏAile The Shota¡Ê¥¢¥¤¥ë¥¶¥·¥ç¥¦¥¿¡Ë¡¢MAZZEL¡¢REIKO¡Ê¥ì¥¤¥³¡Ë¡¢HANA¤éBMSG½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢BMSG¼«¼Ò¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBullmoose Records¡×½êÂ°¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿BANVOX¡Ê¥Ð¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢²ÝÂê¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿s**t kingz¡Ê¥·¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÎOguri¡Ê¥ª¥°¥ê¡Ë¡¦NOPPO¡Ê¥Î¥Ã¥Ý¡Ë¡¢²Î¾§»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤ê¤ç¤ó¤ê¤ç¤óÀèÀ¸¡Êº´Æ£ÎÃ»Ò¡Ë¡¦¥Ê¥Ä¥ÀèÀ¸¡ÊÊ¡°æÍÛ°ª¡Ë¡¦¿¿Íý»ÒÀèÀ¸¡Ê¼ÆÌî¿¿Íý»Ò¡Ë¤é¤¬ºÂ¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¡¢GOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¡¢KANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¡¢KANTA¡Ê¥«¥ó¥¿¡Ë¡¢KEI¡Ê¥±¥¤¡Ë¡¢RAIKI¡Ê¥é¥¤¥¡Ë¡¢RUI¡Ê¥ë¥¤¡Ë¡¢TAICHI¡Ê¥¿¥¤¥Á¡Ë¡¢TAIKI¡Ê¥¿¥¤¥¡Ë¡¢YUTA¡Ê¥æ¥¦¥¿¡Ë¤Î10¿Í¡£Á´°÷ºî»ì¤â¼ê³Ý¤±¡¢10¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿1¤ÄÌÜ¤Î²ÝÂê¶Ê¡ØPIECES¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖTeam Space¡×¡ÖTeam Cosmos¡×¤È5¿Í¤º¤Ä¤Î2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿2¤ÄÌÜ¤Î²ÝÂê¶Ê¡ØMoonchaser¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¡¢¿³ºº²ñµÄ¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈµÚ¤ÓSKY-HI¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆ±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
BMSG3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖSTARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡×¡£¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¡¢SKY-HI¤Ï¡ÖÎã¤¨¤ÐBE:FIRST¤Î»þ¤Ë¡Ø¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î»þÂå¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤À±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤ÎÀ±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ±¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Îµ±¤¤ò¼«Ê¬¤«¤éÈ¯¸÷¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢±ó¤¤À±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼¡¤Î¿Í¤ò¾È¤é¤¹Â¦¤Ë¡¢À±¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÈ¯¸÷¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
STARGLOW¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¤Ï5¿Í¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀí¤é¤»¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë5¿Í¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤òº£²óºî¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿SKY-HI¤Ï¡¢RUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ì¾Á°Æþ¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£RUI¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤À¤Í¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¼¡¤Ë¸Æ¤ó¤ÀTAIKI¤Ë¤â¡Ö¤è¤¯TAIKI¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤¬¤³¤Î»þÂå¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡ÖRUI¤ò1¿ÍÌÜ¤Ë¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¸åTAIKI¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤â¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤¬º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢2¿Í¤È¤â¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¡£¤Þ¤¿¡¢KANON¤Ø¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿SKY-HI¤Ï¡¢RUI¡¦TAIKI¡¦KANON¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö3¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ò¤É¤³¤«¤ÇÇ°Æ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤Î¿ô¥ö·î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÉÝ¤¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¹¬¤»¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¤½¤³¤Ï·èÃÇ¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«°Â¿´¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂ¾¤ÎÃ¯¤â¤¬¸«¤Æ¤â»×¤¦¡£Â¾¤ÎÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4ÈÖÌÜ¤Ë¸Æ¤ó¤ÀGOICHI¤Ø¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿Í¤È°Õ¸ÇÃÏ¤Ê¿Í¡¦°ÕÃÏ¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¿Í¤Ã¤Æ»÷¤Æ¤ë¤±¤ÉÁ´Á³°ã¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æº¬¤Ã¤³¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤·¤Ê¤ä¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤ä°ã¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤ä¤êÊý¤ò½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡¢5ÈÖÌÜ¤Ë¸Æ¤ó¤ÀADAM¤Ø¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤¿¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌ´¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¿·¤·¤¯Ì´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤Ê¤¿¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤ËÀ¤³¦°ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÌµËÅ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ø¤À¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë¤è¤Í¡£¡Ø´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÍ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï5¿Í¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤³¤ÎÌµËÅ¤ÊÌ´¤ò¡ØÉÔ²ÄÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡£¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢SKY-HI¤¬¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚÊý¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤¬À¤³¦¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤ËÁö¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢5¿Í¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈºÆ¤Ó¿¼¡¹¤ÈÎé¤ò¤·¡¢³Ð¸ç¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½»þ¤ËSKY-HI¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯6·î1Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡§ÃÏµå¾å¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ñÌ£¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£
ÆÃµ»¡§Áö¤ë¤³¤È¡£²»³Ú
MBTI¡§ENFJ
¡ãSKY-HI¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÀµÄ¾¡¢1ÈÖºÇ½é¤Ë·ÀÌó¤·¤¿Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢BE:FIRST¤è¤êÀè¤Ë1ÈÖºÇ½é¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÅöÁ³»×¤¤Æþ¤ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï1¿ÍÌÜ¤Ë¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ù¤Ç¤·¤ç¡©¤Ê¤ó¤«»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é1¿ÍÌÜ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é1¿ÍÌÜ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤â·ù¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢ËÜÈÖ¤Î¤¢¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤Æ¡¢1¿ÍÌÜ¤Ë¸Æ¤Ö°Ê³°¤ÎÊýË¡¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¥Þ¥¤¥¯»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¿¦¶È¤ò¡¢ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¿¦¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢20Ç¯°Ê¾å¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤Î¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤µ¯¤³¤»¤Ð¡¢20Ç¯Í¾¤ê¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤Ê¤¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÍÇ½¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÄÀ¤ò»¦¤µ¤º¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇºÍÇ½¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¡¢RUI¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß¼«ÂÎ¤¬²¶¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸Ø¤ê¤ò¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¡¹¤ÈÃý¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤»ËÜÈÖ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾ï¼±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¹Ô¤±¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾ï¼±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£2¼¡¿³ºº¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤¦1ÅÙ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÍ¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀ¤³¦¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢STARGLOW¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãRUI¥³¥á¥ó¥È¡ä
BMSG¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë1Æü1Æü¤¬Æü¹â¤µ¤ó¡ÊSKY-HI¡¿Æü¹â¸÷·¼ ¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊõÊª¤Ç¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤Æü¹â¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÀäÂÐ¤Ë1ÈÖ¤ÎÊõÊª¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬BMSG¤Î3¤ÄÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÀäÂÐ¤ËÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤³¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯7·î28Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡§²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¸ª¹Ã¹ü¤ò²ó¤»¤Þ¤¹
MBTI¡§ESFP
¡ãSKY-HI¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£Æü¤ÎËÜÈÖ¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¥é¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡£»×¤¨¤Ð¤³¤Î¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Î´ü´ÖÃæ¡¢²¿²ó¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¾ð¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢Â¿Ê¬¤¤¤Ä¤·¤«¥é¥Ã¥×¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤³¤È¤â¼«Ê¬¤¬¥é¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¥é¥Ã¥×°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿²ó¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥é¥Ã¥×¤òÄ°¤¤¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿²¶¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²¿²ó¤Ç¤â¥Ö¥ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤³¤ËÎ©¤ÁÌá¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À³ð¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Í¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÇºÇ¹â¤Ë³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤«¤é¤â¤¿¤À1¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó²¶¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ë¤±¤É¡¢¤¤Ã¤È²¶¤Îº£¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¿Ì´¤Ï¡¢²¶¤¬·Ç¤²¤ë´õË¾¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Èº£Æü³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¼«¿È¤¬²¶¤Î´õË¾¡£²¶¤Î³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤òÁ´¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤éÇØÉé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÌ´¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÙ¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ÏTAIKI¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤¾¡¢BMSG¤Ë¤ÏTAIKI¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤¾¡¢²»³Ú¤Ë¤ÏTAIKI¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤½¤Î¥é¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó²Î¤âÄÌ¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦Ãæ¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãTAIKI¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÊÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£RUI¤¬ºÇ½é¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¯¤Æ¡¢RUI¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤â¼¡¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËBMSG¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¹â¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¹â¤µ¤ó¤¬¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÉôÊ¬¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢STARGLOW¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢À±¤òÄÏ¤àÀª¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î¥é¥Ã¥×¤ÇÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯4·î3Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
¼ñÌ£¡§²»³Ú´Õ¾Þ¡¢Ìîµå´ÑÀï¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¸ÅÃå²°½ä¤ê
ÆÃµ»¡§¥É¥é¥à¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢ÌîµåÁª¼ê¥â¥Î¥Þ¥Í
MBTI¡§ENFP
¡ãSKY-HI¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ì¤Ï±³¤Ê¤·¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢BMSG¤Ï¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤Î²»³Ú¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤éÉ¬¤º¤·¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤À¤Ã¤ÆShowMinorSavage¡ÊBE:FIRST¤ÎSOTA¡¦MANATO¤ÈAile The Shota¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢RUI¤ÈTAIKI¤ÈKANON¤¬Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Ê¤¤Ì¤Íè¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¾å¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢STARGLOW¤ÏÁí¹çÎÏ¡¢È´¤±·ê¤ÎÌµ¤µ¡¢·ä¤ÎÌµ¤µ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Àí¤ê¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ëÇØ¹ü¡¢BMSG¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¿Í´Ö¤Î¥³¥¢¤ÎÉôÊ¬¤«¤é¤º¤Ã¤È´Ó¤±¤ë¿Í¡¢BMSG¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ò1ÈÖ¸À¤¤É½¤»¤ë¿Í¡¢BMSG¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ò1ÈÖ¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤»¤ë¿Í¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬1ÈÖBMSG¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÀäÂÐ¤ËÇØ¹ü¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£²Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³Ú¶Ê¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¤òÃæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤È²¶¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²¶¤ÎÁêËÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ð¤«¤·À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ï°ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È3¤ÄÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤³¤Î·Á¤ÇÁö¤é¤»¤è¤¦¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤Ì´¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢²¶¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãKANON¥³¥á¥ó¥È¡ä
3Ç¯Á°¤Ë¡ØMISSIONx2¡Ù¤ÇºÇ½ª¿³ºº¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤éBMSG¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼·ÀÌó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸å¤«¤éÆþ¤Ã¤¿1¿Í¤Ê¤Î¤ËRUI¤ÈTAIKI¤¬Í¥¤·¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤½¤³¤«¤é3¿Í¤Ç¸«¤¿·Ê¿§¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤ÎBMSG¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤Î2¿Í¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤¦2¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ëº£Êó¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆü¹â¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯12·î14Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
¼ñÌ£¡§±Ç²è¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢HIPHOP¤òÄ°¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§Äã²»¥é¥Ã¥×
MBTI¡§ENTP
¡ãSKY-HI¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤¢¤Ê¤¿¤¬Â¿Ê¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡Èµ¯ÇúºÞ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Í¡£¤¿¤Àº£Æü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼ÂÄ¾¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ò¸«¼º¤ï¤º¤ËÂ¾¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆºòÆü¤Î¼«Ê¬¤Ëº£Æü¤Î¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶òÄ¾¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÄäÂÚ¤·¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¿¤ÓÂ³¤±¤ë¡£¤½¤Î¿´¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤µ¤ÏËÜÅö¤Ë¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÆ´¤ì¤ë¿´¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¤¿¤À¤Î¡Èµ¯ÇúºÞ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¶¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍã¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤¼¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤À¤¼¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤¼¡×¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ê·Ê¿§¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ì´¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãGOICHI¥³¥á¥ó¥È¡ä
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿Ä¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ÈÂ²¡¦Í§Ã£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤ÇBMSG¤ËÍè¤ëÁ°¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤óÆü¹â¼ÒÄ¹¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ê¤ëÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯4·î24Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡§¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï
ÆÃµ»¡§¥â¥Î¥Þ¥Í
MBTI¡§ENFP
¡ãSKY-HI¥³¥á¥ó¥È¡ä
ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤ó¤À¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¡£Çº¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅØÎÏ¤È¼ÂÎÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖSTARGLOW¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖBMSG¤¬º£¤ä¤ë¤Ù¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤Þ¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤À¤«¤é½Ð¤¹À¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤À¤«¤é½Ð¤»¤ë¥ª¡¼¥é¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤À¤«¤é½Ð¤»¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ä¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¡¢¤³¤ì¤ÏÂØ¤¨¤¬¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤ë3¤ÄÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀí¤é¤»¤ÆËá¤Â³¤±¤¿¤½¤¦¤¤¤¦5ËÜ¤ÎÁä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Ê¤¿¤¬Å¬Ç¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤Î¿ô¥ö·î¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅØÎÏ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤Î»ÑÀª¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¤³¤³¤«¤é¤¢¤È3¥ö·î¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é3¥ö·î¤Ç¡¢¤³¤Î3¥ö·î¤ÈÆ±Åù¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤Ê¤é¤½¤ì¤¬¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¥Ï¡¼¥É¤Ê3¥ö·î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆºÇ¹â¤Ëµ±¤¯1¤Ä¤ÎÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡£¡ÊADAM¤Î¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãADAM¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£Ì¾Á°¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é1ÈÖ¤Ë»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¸å¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤Ç¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÆü¹â¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÍ¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÉÔ²ÄÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡ÖÀäÂÐ¤ËÄÏ¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òº£¼Â¸½¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
