¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ºéÃÒÈþ¤¬9·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤òÏ¢¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¿¹ºé¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»²ÈÂ²Î¹¹Ô¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤òÏ¢¤ì¤¿²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î²¹¤«¤¤»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö½Ð»º¤ä°é»ù¤ò¿È¶á¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿µÁÊì¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¤ªÎéÎ¹¹Ô¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÄ¹ÃË¤ÏÊâ¤¤¿¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¸¤Ã¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤Éµã¤«¤º¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡Ö°ìÊý¤ÇÄ¹½÷¤Ï¥É¥¥É¥¤Î½é¥Õ¥é¥¤¥È¡×¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹ºé¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆ°²è¤Ë¥ß¥ë¥¯¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡¢¤ª²Û»Ò¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò½àÈ÷¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤ÇÌµ»ö¤ËËÌ³¤Æ»¤ØÅþÃå¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½àÈ÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö»ÒÏ¢¤ìÎ¹¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢»×¤¤½Ð¤Ï°ìÀ¸¤â¤Î¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤Î¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¤É¤â2¿Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö´¶Æ°¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²°¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹ºé¤Ï2024Ç¯1·î1Æü¡¢¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÊ¿¾ÂæÆÂÀÁª¼ê¤È2023Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£8·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
