Ado¤¬¡¢9·î26Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¼çÂê²Î¤Î¿·¶Ê¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×¤ò9·î26Æü¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²Î¤ò¤Î¤»¤¿¥³¥é¥ÜPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×¤Ï¡¢ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öº£¾¬¤Î⽉¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ä¡ÖÅß¤Î²Ö¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿µÜËÜ¹À¼¡¡£¤Ê¤ªº£²ó⼥À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£ÊÔ¶Ê¤Ï¡¢⾼Äãº¹¤Î¤¢¤ëÀ¼⾊¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òÌ¥Î»¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¹È⽩²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£ºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î·Ê¿§¤ËÀø¤àÈþ¤·¤µ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¡¢½ñÀÒÁõ²è¤ä¹¹ð¡¢Å¸Í÷²ñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ÃæÄÔºîÂÀÏ¯¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢ËÁÆ¬¡Ö»ä¤ÏÁö¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤È¶¦¤Ë¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¯ËÌ¶Ë³¤¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤Î»Ñ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃÏ¾å¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ¾å¼óÁê¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤¿²ò»¶ÁíÁªµó¤¬²×Îõ¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈÊ¿ÏÂ¡É¤Ø¤Î¿®Ç°¤ò¶»¤Ë¡¢Ç®¤¤¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜÀ¯³¦¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãå¼Â¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ë³¤¹¾ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¾Ç¤ê¤Î¿§¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥Ã¥ÈÂçÅýÎÎ¡£»Ñ¤ò¸«¤»¤º¤È¤â°ÛÍÍ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹³¤¹¾ÅÄ¤Ë¥Ù¥Í¥Ã¥ÈÂçÅýÎÎ¤ÈÊÆ·³¤Ï¤É¤¦¤Î¤è¤¦¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÀ¯¼£¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢³¤¹¾ÅÄ¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¡£°µÅÝÅª¤Ê·³»öÎÏ¤Ç·ã²½¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÀï¤¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¶²ÉÝ¤Ç¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤ÌÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¿¼Â¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë»ÔÃ«¡Ê¾å¸ÍºÌ¡Ë¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤Î¥¯¥ë¡¼¤¿¤Á¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÇ÷¤ê¤¯¤ëÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·Î×ÀïÂÖÀª¤ò¼è¤ê¡¢·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤Ê¤¬¤é¤â·è°Õ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¿ï½ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿®Ç°¤ä·è°Õ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤äÉ½¾ð¤Ë¡¢Ado¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡¢Ç÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È¡¢Àø¿å´Ï¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«Àø¿å´Ï¤È¤Î·ã¤·¤¤¿åÃæÀï¡¢À¯¼£²È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¶ÛÇ÷¤Î¿´ÍýÀï¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤áÂ³¤±¤ëÇ®¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉñÂæ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÀï¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¼î¶Ì¤ÎºÇ¿·±ÇÁü¤ò¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️±Ç²è ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù
¥·¥ê¡¼¥º¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢2023Ç¯¡£¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç1988¡Á96 Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô 3200 ËüÉô¡Ê»æ¡¦ÅÅ»Ò¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡×¡Ê¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸ºî¡Ë¤ò¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤ò¼ç±é/¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¤Æ Amazon MGM ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡££²£°£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó1 ¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Amazon MGM ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÆüËÜ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎòÂå°ì°Ì¤Î¹ñÆâ»ëÄ°¿ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£¤½¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Æ¡¼¥ÞÀ¤È¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤«¤é¼Â¼Ì²½ÉÔ²ÄÇ½¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¶ºî¤ò¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ä¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¥¯¥ì¥Ç¥¦¥¹¤¬À©ºî¡¢¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¡Ê2022 Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÈÌî¹ÌÊ¿¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¸«»ö¤Ë±ÇÁü²½¡£ÆüËÜ±Ç²è½é¤È¤Ê¤ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¦Àø¿å´ÏÉôÂâ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼ÂÊª¤ÎÀø¿å´Ï¤È¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î VFX µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Î×¾ì´¶°î¤ì¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£¡Ö³ËÍÞ»ßÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò¤¤¤«¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¿¿Ùõ¤ÊÌäÂêÄóµ¯¤¬¡¢¶ÛÇ÷¤Î³¤ÃæÀïÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È½Å¸ü¤ÊÀ¯¼£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë¾è¤»¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤È¤Ê¤ë±Ç²èÂèÆóºîÌÜ¤Ï¶Ë´¨¤ÎÉ¹¤ÎÀ¤³¦¡¦ËÌ¶Ë³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·ã¤·¤¤µûÍëÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¾å¤Ç¤Ï¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÃÝ¾å¼óÁê¤òÃæ¿´¤Ë½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶ÛÇ÷¤ÎÀ¯¼£Àï¤¬Å¸³«¡£¸¶ºî¿ï°ì¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡¢ÂèÆó¾Ï¤Î»ÏÆ°¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2025Ç¯9·î»þÅÀ¡£Amazon MGM ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÆüËÜ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛ¿®¸å365Æü´Ö¤Î¹ñÆâ»ëÄ°¿ô
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Îä¤¿¤¯¿¼¤¤ËÌ¤Î³¤¤ò¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤éÀø¹Ò¤¹¤ë¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¡£
¡ÒÂç¡Ó¤¤¤Ê¤ëÊ¿¡ÒÏÂ¡Ó¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Ï¡¢ÊÆÂè 7 ´ÏÂâ¤òÅìµþÏÑ³¤Àï¤Ç°µÅÝ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¿ËÏ©¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¹ñ¶Àþ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°³¤¶®¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÇØ¸å¤ËÇ÷¤ë°ìÀÉ¤ÎÀø¿å´Ï¡Ä¡Ä
¡Ö³Ë¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤ò·âÄÀ¤»¤è¡½¡½¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥ÈÂçÅýÎÎ¤¬Á÷¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤ÎÀÇ½¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ¿·±Ô¸¶Àø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÃÝ¾å¼óÁê¤Ï¡¢»Ä¤ë¤âÄÀ¤à¤â¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤È±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
³¤¹¾ÅÄ»ÍÏº¤Ï¡¢¤³¤Î¹Ò³¤ºÇÂç¤ÎÆñ¶É¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¥ª¡¼¥í¥é¤Î²¼¡¢Î®É¹¤¬Éâ¤«¤ÖËÌ¶Ë³¤¤Ç¡¢Àï¤¤¤ÎËë¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡½¡½
◾️¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×
2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/wind_i
¢¡¡ÖCAT¡ÇS EYE¡×
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://ado.lnk.to/catseyePR
◾️Ado LIVE Blu-ray & DVD¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE
■初回限定盤 Blu-ray(Blu-ray + 2CD +GOODS)
品番:TYXT-19042  価格:14,300円(税込)
ÉÊÈÖ¡§TYXT-19042¡¡²Á³Ê¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD 2ËçÁÈ¡Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¼ýÏ¿¡Ë
¡¦¸÷¤ë Ado Box ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÌó ¹â¤µ150mm x Éý120mm¡Ë
¡¦½é²Æ ¥®¥¿¡¼ÉèÌÌ¡ÊÌó ½Ä240mm x 240mm¡Ë
¡¦Ado ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥®¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÌó ½Ä24mm¡Ë
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê60P¡Ë
¡¦»°ÊýÇØ¥¯¥ë¥ß¥±¡¼¥¹
¢¨²»À¼¡§24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD¡ÊDolby Atmos¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ× DVD¡ÊDVD + 2CD +GOODS¡Ë
ÉÊÈÖ¡§TYBT-19051¡¡²Á³Ê¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD 2ËçÁÈ¡Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¼ýÏ¿¡Ë
¡¦¸÷¤ë Ado Box ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÌó ¹â¤µ150mm x Éý120mm¡Ë
¡¦½é²Æ ¥®¥¿¡¼ÉèÌÌ¡ÊÌó ½Ä240mm x 240mm¡Ë
¡¦Ado ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥®¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÌó ½Ä24mm¡Ë
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ (60P)
¡¦»°ÊýÇØ¥¯¥ë¥ß¥±¡¼¥¹
¢¨²»À¼¡§16bit 48k PCM 2ch
¡ûÄÌ¾ïÈ× Blu-ray¡ÊBlu-ray only¡Ë
ÉÊÈÖ¡§TYXT-10077¡¡²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È (16P)
¢¨²»À¼¡§24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD¡ÊDolby Atmos¡Ë
¡ûÄÌ¾ïÈ× DVD¡ÊDVD only¡Ë
ÉÊÈÖ¡§TYBT-10095
²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È (16P)
¢¨²»À¼¡§16bit 48k PCM 2ch
¢¡Blu-ray, DVD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¿´¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÉÔ²Ä²ò
µÕ¸÷
¾§
¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥é¥Ð¥¤
¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó
²á³Ø½¬
²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ
¥Õ¥§¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥á¥Ç¥£
¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥Ë¥³¥ë
MIRROR
¥ë¥ë
¥¢¥¿¥·¤ÏÌäÂêºî
¥¯¥é¥¯¥é
¥·¥ç¥³¥é¥«¥¿¥Ö¥é
È´¤±¶õ
Ìë¤Î¥Ô¥¨¥í
¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥ì¥Ç¥£¥ª
Value
Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß
FREEDOM
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
Hello Signals
¤¢¤Î¥Ð¥ó¥É
½é²Æ
¢¨¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÁ´·ÁÂÖÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡Û¤È¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¡Û¤Î¤ß K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é2ÆüÌÜ¡Ê2024Ç¯10·î13Æü¡Ë¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö0¡×¤È¡Ö¸þÆü°ª¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£
¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡Û¤È¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¡Û¤Î¹½À®ÉÊ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹
¢¨¡ÚÄÌ¾ïÈ×Blu-ray¡Û¤È¡ÚÄÌ¾ïÈ×DVD¡Û¤Î¹½À®ÉÊ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹
¢£¡ãAdo DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¡ä
2025Ç¯
11·î11Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à OPEN / START16:00 / 18:00
11·î12Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à OPEN / START16:00 / 18:00
(Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸ https://info.diskgarage.com/)
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå OPEN / START15:00 / 17:00
11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå OPEN / START14:00 / 16:00
(Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó0570-200-88812:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½ËµÙ¶È¡Ë)
¢¡¼õÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È·ô¼ï
VIPÀÊ¡ï30,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿VIP¥°¥Ã¥º¡õÆÃÅµÉÕ¤) Á´ÆüÄøSOLD OUT!!
SSÀÊ¡ï20,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿ÆÃÅµÉÕ¤) Á´ÆüÄøSOLD OUT!!
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¡ï15,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ) Á´ÆüÄøSOLD OUT!!
SÀÊ¡ï15,000¡ÊÀÇ¹þ)
AÀÊ¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ)
AÀÊ¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ)
Ãí¼áÉÕSÀÊ¡ï15,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãí¼áÉÕAÀÊ¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãí¼áÉÕAÀÊ¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ)
¼Ö°Ø»ÒÀÊ¡ï15,000¡ÊÀÇ¹þ)
¢¨3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¿2ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢É¬¤º3ºÐ¡Á12ºÐ¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¡Ë¤È¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ª»ÒÍÍ¤Î¤´Ç¯Îð¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
