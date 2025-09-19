¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼AYA¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¤ÈÀ¤³¦Î¦¾å´ÑÀï 2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÊó¹ð¡Ö¸ÆµÛ¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Â©¤ò°û¤à·ãÆ®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎAYA¤¬9·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¿¿¸à¤µ¤ó¤ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼AYA¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¤ÈÀ¤³¦Î¦¾å´ÑÀï
AYA¤Ï¡Ö·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¡×¡ÖÀèÆü¡¢´ÑÀï¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å´ÑÀï¤Ç¿¿¸à¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÉô³è¤ÎÀèÇÚÃ£¤È´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö¤â¤¦º£¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë40ºÐ¡×¤È²û¤«¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö²ñ¾ì¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ï¤ä¤Ï¤êÇ®¤¤¡£¶¥µ»Ãæ¤Ï°ìÀï°ìÀï¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸ÆµÛ¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Â©¤ò°û¤à·ãÆ®¡×¤È´ÑÀï¤Î¶½Ê³¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AYA¤Ï¡¢2024Ç¯7·î7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼AYA¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¤ÈÀ¤³¦Î¦¾å´ÑÀï
¢¡AYA¡¢É×¤È¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å´ÑÀï2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
AYA¤Ï¡Ö·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¡×¡ÖÀèÆü¡¢´ÑÀï¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å´ÑÀï¤Ç¿¿¸à¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÉô³è¤ÎÀèÇÚÃ£¤È´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö¤â¤¦º£¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë40ºÐ¡×¤È²û¤«¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö²ñ¾ì¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ï¤ä¤Ï¤êÇ®¤¤¡£¶¥µ»Ãæ¤Ï°ìÀï°ìÀï¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸ÆµÛ¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Â©¤ò°û¤à·ãÆ®¡×¤È´ÑÀï¤Î¶½Ê³¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AYA¤Ï¡¢2024Ç¯7·î7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û