¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2025Ç¯Ëö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀî¾åÀé¿Ò¤Î13Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØÀî¾åÀé¿Ò ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸ ±Ê±óÌ¤¿ë¡Ù¤¬10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Àî¾åÀé¿Ò¤Ï¡¢2012Ç¯12·î¤Ë4´üÀ¸¤È¤·¤ÆNMB48¤Ë²ÃÆþ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò13²óÌ³¤á¡¢2022Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅêÉ¼´ë²è¡ÖNAMBATTLE£²¡Á°¦¡Á¡×¤Ç¤ÏÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¹¥¤¤ÀÃî¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Ê¤É¡¢NMB48¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£
8Ç¯¤Î¶¥µ»·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¡¢É½¸½ÎÏ¤ÎË¤«¤µ¤Ç¡¢NMB48¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹½÷»Ò¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖTORACO¡×±þ±çÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
13Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢NMB48¤Î³èÆ°¤ä¥×¥íÌîµå¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×±þ±ç¤Ê¤É¤ÇË¬¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë²Æì¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¡ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¡É¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Î²¼¤Ë°áÁõ°Æ¤«¤é´ë²è¤Ë»²²Ã¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤ä¡¢¥â¡¼¥É¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤Ç¤Î¥¥ê¥ê¤È¤·¤¿»Ñ¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¿åÃå¥«¥Ã¥È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¼ý¤á¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥·¡¼¥ó¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡È¤Á¤Ã¤Ò¡¼¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Ãæ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤â¡È·ë¹½¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸ì¤ëÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àî¾åÀé¿Ò¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¸å¤Î¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤À¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òµó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÌ´¤¬¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î13Ç¯´Ö¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤·¤Æº£¤Î»ä¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¤«¤ï¤«¤ß¡¦¤Á¤Ò¤í
1998Ç¯12·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹154¥»¥ó¥Á¡£
2012Ç¯12·î¤Ë4´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£
2019Ç¯1·î¤Ë¡ÖÂçÁÈ³Õ¡×¤Ç¥Á¡¼¥àN¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡¢2022Ç¯3·î¤ËÅêÉ¼´ë²è¡ÖNAMBATTLE 2¡Á°¦¡Á¡×¤ÇÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢27ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¹¥¤¤ÀÃî¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
Âç¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹½÷»Ò¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖTORACO¡×±þ±çÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
Àî¾åÀé¿Ò ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸ ±Ê±óÌ¤¿ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
Äê²Á¡§2,860±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
»£±Æ¡§²¬ËÜÉð»Ö
È½·¿¡§B5È½ ¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼128¥Ú¡¼¥¸
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÆÁ´Ö½ñÅ¹
¾¦ÉÊURL¡§https://amzn.to/4mgORYC
¡ãÍ½ÌóÆÃÅµ¡ä
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤È¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡¢¸ÂÄêÀ¸¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡§À¸¼Ì¿¿£±ËçÉÕ¤
https://7net.omni7.jp/detail/1107644736
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÆÃÅµ¡§À¸¼Ì¿¿£±ËçÉÕ¤
https://books.rakuten.co.jp/rb/18370622/
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÀ¸¼Ì¿¿¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ØÀî¾åÀé¿Ò ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸ ±Ê±óÌ¤¿ë¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¡¿ »£±Æ¡§²¬ËÜÉð»Ö
