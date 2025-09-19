MANON¡¢µ¶¤ê¤À¤é¤±¤ÎÆü¾ï¤òÆÍ¤ÇË¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥¢¥ó¥»¥à¡Ö¥Ë¥»¥â¥Î smillin¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Shota Tsuji¤¬¼ê¤¬¤±¤¿MV¸ø³«¤â
MANON¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ë¥»¥â¥Î smillin¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÆü20»þ¤ËMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Á°ºî¡Ö°ã¤¦¥¿¥¤¥×¡×¡ÊProd.Linna Figg¡Ë¤ËÂ³¤¡¢MANON¤Î¥Ë¥å¡¼¥â¡¼¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ëknoak¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥¯¤Î¼ÀÁö´¶¤È¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤ÎÁ¯Îõ¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£µ¶¤ê¤Î¾Ð´é¡¢¼ª¤òºÉ¤°¥Î¥¤¥º¡¢¤¦¤Ã¤»¤§¤Ê¡¢¤È¸½¼Â¤ËÇû¤é¤ì¤¿Æü¡¹¤òÆÍ¤ÇË¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤¤¤ÞÊÄºÉ´¶¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤È´¤¯À¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î±ÇÁü¤ä¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë±ÇÁüºî²È¡¦Shota Tsuji¤À¡£MANON¤Î»ý¤Ä¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò±ÇÁü¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
9·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·ó¤Í¤¿¼çºË¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãPINK NOISE¡ä¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«ENTER¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£MANON¤È¤È¤â¤Ë¡¢knoak¡¢Sugar High¡¢ViDA¡¢orbtlstrk¡¢¤·¤Î¤À¤¯¤ó¡Ê¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ë¡¢±§Ãè¥Á¥ó¥Á¥é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ë¥»¥â¥Î smillin¡×
GÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://lnk.to/Nisemono_Smilin
◾️¡ãPINK NOISE¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë OPEN 22:00
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ ENTER SHIBUYA
ÎÁ¶â¡§\2,000
½Ð±é¼Ô¡§knoak / MANON / Sugar High / ViDA / orbtlstrk / ¤·¤Î¤À¤¯¤ó¡Ê¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ë / ±§Ãè¥Á¥ó¥Á¥é
