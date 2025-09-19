¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¤¬£±²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç£´£³¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡¡µåÃÄºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¥É¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö£±¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«£·µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£´£³¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤Þ¤¿µåÃÄºÇÂ¿¤Î£±£²Ç¯»³¸ýÅ´Ìé¤Î£´£´¥Û¡¼¥ë¥É¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö£±¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡£µ¡½£´¤Î£¸²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦ËöÊñ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯£µÈÖ¡¦ºäÁÒ¤Ï£±£µ£¶¥¥í¤ÇÆó¥´¥í¡£ºÇ¸å¤Ï£¶ÈÖ¡¦º´¡¹ÌÚ¤ò£±£µ£µ¥¥í¤ÇÃæÈô¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÀª¤Ï¤³¤ì¤¬º£µ¨£µ£¹ÅÐÈÄÌÜ¡££¶£°ÅÐÈÄ¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö£±¡×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£