¡ÖÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡×¥·¥ç¡¼¥´¡¢ÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬¥¹¥´¥¤¡ª¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÃÃ¤¨¤Æ¤ë¿Í¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥´¤¬£±£¹Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ÇµÜºê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¡¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¡¹âÀéÊæ¿À¼Ò¡¡¹ÓÎ©¿À¼Ò¡¡Å·°Â²Ï¸¶¤Ë¤¤¤¯¸æÍø±×¥Ä¥¢¡¼¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µÜºê¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ª¤°¤é¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚ¤ò´®Ç½¤·¡¡ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÃÃ¤¨¤Æ¤ë¿Í¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥´¤µ¤ó¤¬¹çÀ®¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£