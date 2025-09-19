ÎÓ²È¤Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¼«Âð¤Ç¡Ä¡Ö²Ð»ö¡ª²Ð»ö¡×½õ¤±¤òµá¤á¤ë¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¡¡¡È¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¡É¤òÎÙ¿Í¸ì¤ë
19Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤ÎÎÓ²È¤Ú¡¼¤µ¤ó¤È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¸µ¤ÏÎÓ²È¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð²ÐÅö»þ¤Î¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢ÎÙ¿Í¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸½¾ì¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÉþ¤òÍè¤¿¿ÍÊª¤¬¡Ä
19ÆüÃë²á¤®¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤Î½»Âð³¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ÃËÉÂâ°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁëÏÈ¤¬¾Æ¤±¾Ç¤²¡¢3³¬ÉôÊ¬¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È19Æü¸á¸å0»þÈ¾¤¹¤®¡¢¡Ö¸þ¤«¤¤¤ÎÉô²°¤«¤é¿¿¤Ã¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éô²°¡£¤½¤Î¤¢¤ë¤¸¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ²È¤Ú¡¼¤µ¤ó¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¦¤Á¤Î¶á½ê¤Î¡ÊËÌ¶è¡ËÀÖ±©¤Ëº£Ç¯52Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò½µ2²óÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡È¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡É¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÉþ¤òÍè¤¿¿ÍÊª¤¬ ¡¢1¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿1¿Í¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬¡Ä¡£
°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£½Ð²ÐÅö»þ¤Î¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ä
½Ð²ÐÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÙ¤Î½»¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ²È¤Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÙ¿Í
¡Ö¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡¢¥³¥ó¥³¥ó¤¹¤ë¤«¤éÈó¾ï¥Ù¥ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ñ¤Ã¤È³«¤±¤¿¤é¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø²Ð»ö¡ª²Ð»ö¡ª²Ð»ö¡ª119ÈÖ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡ª²Ð»ö¤è²Ð»ö²Ð»ö¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤Ï119ÈÖ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ³°¤Ë½Ð¤Æ¡×
Åö»þ¡¢Éô²°¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¡£ÎÙ¤Î½»¿Í¤Ï¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ²È¤Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÙ¿Í
¡Ö³°¤Ë½Ð¤Æ¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Áá¤¯µßµÞÂâ°÷¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢ÈòÆñ¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡ØÉ×¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡ØÉ×¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£²Ð»ö¡¢²Ð»ö¤Ã¤Æ¡×
¨¡¨¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡©
ÎÓ²È¤Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÙ¿Í
¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤±ì¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¢£²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä
ÂçÎÌ¤Î±ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Éô²°¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä¡£
ÎÓ²È¤Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÙ¿Í
¡Ö¡Ê¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ë¸À¤¦¤Ë¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ø²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¡×
¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¸µ¤Î²¼¤Î³¬¤ÎÉô²°¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¿å¤¬Éô²°¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¡£¤Þ¤À¿å¤¬¤·¤¿¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
²Ð¸µ¤Î²¼¤Î³¬¤ÎÉô²°¡¡½»¿Í
¡Ö¿åÆ»´É¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¿åÆ»´É¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×
Éô²°¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ú¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡£
²Ð¸µ¤Î²¼¤Î³¬¤ÎÉô²°¡¡½»¿Í
¡Ö¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¡¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤·¤«¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
²Ð¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£