¸«»ö¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥­¥ã¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤¿±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¡Ú²èÁü¡§Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¹­Åç¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë

µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¤¬¼éÈ÷¤Ç¤âÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¾ìÌÌ¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó2¥¢¥¦¥È¤Î¾ìÌÌ¡£¤³¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢ÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤¬¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¹¥Ä´¡¦¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£

¾®±àÁª¼ê¤Ï½éµå¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥»¥«¥ó¥ÉÊý¸þ¤Ø±Ô¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Ä¤â¡¢±ºÅÄÁª¼ê¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥­¥ã¥Ã¥Á¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ·â¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë2°ÂÂÇ¤È»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢3ÂÇÀÊ¤ÇÁ´½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£