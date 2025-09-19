¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é2¥ë¡¼¥¡¼¡¦±ºÅÄ½ÓÊå¤¬µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡¡¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ÇÁ´½ÐÎÝ¤ÈÂÇ¤Ç¤â¸«¤»¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¹Åç¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¤¬¼éÈ÷¤Ç¤âÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾ìÌÌ¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó2¥¢¥¦¥È¤Î¾ìÌÌ¡£¤³¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢ÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤¬¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¹¥Ä´¡¦¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¾®±àÁª¼ê¤Ï½éµå¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥»¥«¥ó¥ÉÊý¸þ¤Ø±Ô¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Ä¤â¡¢±ºÅÄÁª¼ê¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ·â¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë2°ÂÂÇ¤È»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢3ÂÇÀÊ¤ÇÁ´½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£