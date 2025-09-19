¡Ú¿®½£¤ÎÀï¸å80Ç¯¡ÛÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¸ì¤ë¡ÖÀï¸å¡×19Æü¸ø³«¡¡±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä
1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¿®½£¤ÎÀï¸å80Ç¯¡£19Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅý¼£²¼¤À¤Ã¤¿Àï¸å¤Î²Æì¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Åç¤È´ðÃÏ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤È¤Î´Ö¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë¼ã¼Ô¤òÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¡ÊÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡Ë
¡Ö½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤³¤«Ì¿¤Î¥Ð¥È¥ó¤ÎÏÃ¤À¤Ê¤È»× ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½ª¤ï¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹ ¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»à¤ó¤Ç¤«¤é¤â»Ä¤ë»×¤¤¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ËËÍ¤¿¤Á»Ù¤¨¤é¤ì ¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤è¤Ê¡×
½ªÀï´ÖºÝ¡¢¤³¤ÎÅç¤ÏÀï¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÇÔÀï¡£¤½¤³¤«¤é¤Î27Ç¯´Ö¡¢²Æì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²Å¼êÇ¼¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëÍ¢Á÷µ¡
ÉñÂæ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¡£Åö»þ¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÊª»ñ¤òÅð¤ß½»Ì±¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¤½¤Î¼ã¼Ô¤Î°ì¿Í¡£ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Q.²Æì»Ë¤ò¤«¤Ê¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤«¤é±Ç²è»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤«¡©
ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó
¡Ö²Æì¤Ë¤¤¤ë¿ÆÍ§¤¿¤Á¤¬¥¬¥Þ¡áÆ¶ ·¢¤Èº´´îâÃÈþ½Ñ´Û¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡Ø²ÆìÀï ¤Î¿Þ¡Ù¤È¤¤¤¦³¨¤òÇÒ¸«¤·¤¿»þ¤Ë³¨¤«¤é¡Ø¤É¤³¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì ¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡£(³¨¤¬)¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª ¸ì¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤º¤Ã¤ÈÊÙ¶¯ ¤·¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÅö Á³Âç»ö¤Ê»ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢´¶¤¸¤ë »ö¤òËº¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÅö»þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼ ¤ò³¨¤òÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¡¢ÎÞ¤·¤ÆÆ° ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥êー¥º¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡£
ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤Ã¤ÆËÍ¤é »×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤ë¤³ ¤È¤ÇËÍ¤é¤¬À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê ¤ë¤³¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Î»þÂå ¤Î²Æì¤ÎÎò»Ë¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ë ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×
´ðÃÏ¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤ÀÌë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î±ÑÍº¤À¤Ã¤¿¥êー¥Àー³Ê¤ÎÃË¤¬¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é20Ç¯¸å¡¢Èà¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¼ã¼Ô¤Î°ì¿Í¡Ö¥°¥¹¥¯¡×¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²Æì½Ð¿È¼Ô¡á¥¦¥Á¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Ë³ëÆ£¤¹¤ëÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¡Ö¥°¥¹¥¯¡×Ìò¡¡ºÊÉ×ÌÚ Áï¤µ¤ó
¡Ö´ÊÃ±¤ÊÌò¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÆÃ¤ËÆñ¤·¤« ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÀµµÁ¤È ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä´ÊÃ±¤ËµÕ Å¾¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«ÀµµÁ¤Ã¤Æ¡£ ¤É¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ ¥°¥¹¥¯¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¡Ä¡Ä²Æì¤ò»× ¤¦¿´¤Ï°ì½ï¤À¤·¡¢ËèÆü¤¬¶ì¤·¤« ¤Ã¤¿¡×
ÂçÍ§´ÆÆÄ¤Ï¡¢°ÊÁ°²Æì¤¬ÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò»£¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢±Ç²è¤Î¹½ÁÛ¤Ï¤½¤Îº¢¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ
¡ÖÊÆÅý¼£²¼¡¢Éüµ¢Á°¤Î²Æì¤òÉÁ¤« ¤Ê¤¤¤È²Æì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤Ï²¿ ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù(NHK2001Ç¯)¤ò¤ä ¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Æ20Ç¯¤°¤é ¤¤¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿´ë²è¡×
¸¶ºî¤Ï¿¿Æ£½ç¾æ¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¾®Àâ¡£Àï¸å¤Î²Æì¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Ë½Æ°¤Ê¤É¤Î½ÐÍè»ö¤â¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ
¡Ö¤É¤Î°ìÀþ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤É¤Î°ìÀþ¤Þ¤Çµö¤»¤Þ¤¹¤«¤¬Ìä¤ï ¤ì¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ì¤Ïº£²æ¡¹ ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤È¥¯¥í¥¹¥ªー ¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤¯ÌäÂê¡¦Êª¸ì¤À¤Ê¤ÈÄËÀÚ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡×
ºÊÉ×ÌÚ Áï¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Ï²Æì¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢ ÆüËÜ¤Î¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¡×
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìËÜ¡£Ä¹Ìî¡¢¾¾ËÜ¡¢¾åÅÄ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£