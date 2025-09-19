Ãæ¹ñ¿·áÅ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤È³«Êü¤ò¶¨Ä´¤·¤Æ¿ä¿Ê¡¡¿·áÅÅý¼£Êý¿ËÇò½ñ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñÌ³±¡¿·Ê¹¡ÊÊóÆ»¡ËÊÛ¸ø¼¼¤Ï19Æü¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¿·áÅÅý¼£Êý¿Ë¤ÎÀ®¸ù¼ÂÁ©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Çò½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ç¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î³«Êü¤¬¶¨Ä´¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Çò½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·áÅ¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤òÁ´ÎÏ¤Ç¿ä¿Ê¤·¡¢·ÐºÑ¤ÎÁí¹çÎÏ¤òÂç¤¤¯¹â¤á¡¢Â¿¤¯¤Î»ØÉ¸¤ÇÎò»ËÅª¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£Å´Æ»¡¢Æ»Ï©¡¢¹Ò¶õ¡¢ÅÅÎÏ¡¢Å·Á³¥¬¥¹¡¢ËÇ°×ÊªÎ®¡¢·×»»ÎÏ¤Ê¤É10Ê¬Ìî¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÁí¹çÅª¤ËÀ°È÷¤·¡¢ÆÃ¿§¤ÈÍ¥°ÌÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¸½ÂåÅª»º¶ÈÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Çò½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·áÅ¤Ï¡ÖÎÐ¿åÀÄ»³¤³¤½¶â»³¶ä»³¡×¡ÊË¤«¤Ê¼«Á³¤Ï¶â¶äÆ±ÍÍ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡Ë¤È¤ÎÍýÇ°¤ò·ø»ý¤·¡¢»³¤ä¿å¡¢¿¹ÎÓ¤äÅÄÈª¡¢¸Ð¤äÁð¸¶¡¢º½Çù¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎÅª¤ËÊÝ¸î¤·¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ë´ÉÍý¡£À¸ÂÖ·Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÇ½ÎÏ¤È¿å½à¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃÏ°èÅª¤Ê³«ÊüÀïÎ¬¤ò¹ñ²È¤Î¡ÖÀ¾¤Ø¤Î³«Êü¡×¹½ÁÛ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¢¥¸¥¢¤È²¤½£¤ò·ë¤Ö²«¶â¤ÎÄÌÏ©¤äÀ¾¤Ø¤Î³«Êü¤Î¶¶Æ¬ÔÈ¡Ê¤Û¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£