Èþ½÷¥×¥í¥Ü¥¦¥é¡¼¡¡ÆÍÇ¡·ÀÌó½ªÎ»ÄÌÃ£¤Ëº¤ÏÇ¡¡¡ÖÍýÍ³²¿¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤º¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤¹¤é¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¦¥é¡¼¤ÎËÜ´ÖÀ®Èþ¡Ê35¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¥ç¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¤«¤éº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤ºÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜ´Ö¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆü»ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥¥ç¡¼¥Ü¥¦¥ë¤è¤ê¡Ø·ÀÌó¤ÏËÜÇ¯¤Ç½ªÎ»¡Ù¤È¤ÎÄÌÃ£¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯12·îËöÆü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥¢¥¤¥¥ç¡¼¥Ü¥¦¥ë½êÂ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥¥ç¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤ÆÌó7Ç¯¤Î´Ö¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç²ñ¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤â»Ä¤»¤ºÍ½ÁªÍî¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿»ä¤ò¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥¥ç¡¼¥Ü¥¦¥ë¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£Ç¯¤Î3·î¤Ë½Å¸«²ñÄ¹¤¬¤´ÀÂµî¤µ¤ì¡¢½êÂ°¥×¥íÃ£¤ÏÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤Ç¤â¥¢¥¤¥¥ç¡¼¥Ü¥¦¥ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×°Æ¡¢ËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤Ç¥¢¥¤¥¥ç¡¼¥Ü¥¦¥ë¤òµî¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢½Å¸«²ñÄ¹¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸æ²¸¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ÙÇÛ¿Í¤«¤é¤Ï·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤º¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤¹¤éÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÌÃÊ¤µ¤è¤Ê¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Åù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÌµ¤¯¡¢¸µ¡¹Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿11·î30Æü¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍýÍ³¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤º¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤ÎÎÏ¤¬µÚ¤Ð¤º¡¢Æüº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¶ß¤òÀµ¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤ÎËÜ´Ö¤Ï2014Ç¯¤ËJPBA¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¸³¤·¡¢¼Âµ»11°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¹ç³Ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë71¤Î¥â¥Ç¥ëÊÂ¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£