ºå¿À¡¡ÁáÀîÂÀµ®¤¬£²¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¡¡¥×¥í£²ÅÙÌÜÀèÈ¯¤Ç£¶²ó£¶°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡¡¥×¥í½éµ¾ÂÇ¤âÀ®¸ù
¡¡¡Öºå¿À¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¤¬£¶²ó£¶°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥×¥í£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ÇÁ°²óÂÐÀï¤·¤¿£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¡¢£²¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦²ÜÌ¾¤Ëº¸Á°ÂÇ¤ò¸¥¾å¤·¡¢Â³¤¯·¬¸¶¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ°ìµå°ìµå¤òÃúÇ«¤ËÅê¤¸¤¿¡£Åû¹á¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤ÏÍ·¥´¥í¤ÇÊ»»¦¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¡¡»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤Î¤Ï»°²ó¤Î¤ß¡£Ï»²ó¤Þ¤Ç°ÂÂÇ¤Ç²¿ÅÙ¤âÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯ÍÞ¤¨¤¿¡£»°²ó£±»à°ìÎÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥×¥í½é¤Îµ¾ÂÇ¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»Í²ó¤Ë¹â»û¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤â±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£