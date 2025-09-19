¡ÚJ1¥¢¥ë¥Ó¡ÛÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤‟Î¢Å·²¦»³¡É¤òÁ°¤ËÁª¼ê¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¡¡ßõÎõ¤Ê»ÄÎ±Áè¤¤¡¡19°Ì¡¦²£ÉÍFC¤ÈÂç°ìÈÖ¤Ø ¡Ô¿·³ã¡Õ
¸½ºß¥êー¥°20°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï9·î20Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç19°Ì¤Î²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤ËÁª¼ê¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¶õ¤Î¤â¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤äºÙ¤«¤¤Àï½Ñ¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢10»î¹ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¾¡¤ÁÅÀ20¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡£¤¿¤À17°Ì¡¦²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤¬25¤Ç²¼°Ì4¥Áー¥à¤¬ßõÎõ¤Ê»ÄÎ±Áè¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¡¶¶ËÜ·ò¿ÍÁª¼ê¡Ó
¡Ö»î¹ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï³Î¼Â¤ËÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÉáÃÊ¤ÎÅØÎÏ¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¡Íø¤Î¤Ê¤¤¡¢¤³¤³10»î¹ç¤Ï7ÆÀÅÀ22¼ºÅÀ¡£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤â¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¡ÅçÂ¼ÂóÌïÁª¼ê¡Ó
¡Ö¥´ー¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ë»Å³Ý¤±¤ë²ó¿ô¤³¤È¤ä¡¢¥Üー¥ë¤ò¿¨¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ò¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¡Æþ¹¾Å°´ÆÆÄ¡Ó
¡Ö¥´ー¥ëÁ°¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÉôÊ¬¤ä¤½¤³¤Î´Ø·¸À¡¢¤½¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ê¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ä¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
3¤«·î¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ø¡£Éâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òµá¤á¡¢20Æü²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
