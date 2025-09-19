KLEW¡¢AI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÝÍ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÆÃµö¼èÆÀ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¼Â¸½
¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¿Í¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKLEW¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ©¸æµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¼èÆÀ¤·¤¿ÆÃµö¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝÍ¼Ô¤Î¤ß¤òKLEW¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÇ§¾Ú¤·¡¢Ç§¾Ú¤µ¤ì¤¿¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤¬Åê¹Æ¡¦±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Êü¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤ÎÆÃµö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¥æー¥¶ー¤À¤±¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¾ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝÍ¤ÎÈ½ÊÌ¤Ë¤Ï¡¢Åö³º¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ·ôÌÌ¾ðÊó¤ò²òÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¯Çä¸µ¤äÈ¯·ô¸µ¤òÌä¤ï¤º¤ËÈ½ÊÌ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤ËÊ£¿ô¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÀß¤±¤Æ´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤äÊ£¿ô¸ø±é¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤À¡£
