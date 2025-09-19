Galaxy Buds¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¡ØSamsung Galaxy Buds3 FE¡Ù¤¬È¯Çä¡¡AI¤òÍÑ¤¤¤¿ÄÌÌõ¤â²ÄÇ½¤Ë
¡¡¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¡¢Samsung Galaxy Buds¥·¥êー¥º¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ØSamsung Galaxy Buds3 FE¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï21,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢ËÜÂÎ¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥°¥ìー¤Î2¿§Å¸³«¡£Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Amazon¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¤½¤ÎÂ¾ÎÌÈÎÅ¹¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØSamsung Galaxy Buds3 FE¡ÙËÜÂÎ³°´Ñ¡¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½
¡¡¡ØSamsung Galaxy Buds3 FE¡Ù¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÊANC¡Ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Crystal-Clear Call¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¡¢¹âÅÙ¤Ë»öÁ°³Ø½¬ºÑ¤ß¤Î³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤òÃê½Ð¤·¡¢Áû¤¬¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤â²ñÏÃ¤¬¥¯¥ê¥¢¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤ë¡£
¡¡GalaxyÀ½ÉÊÆ±»Î¤ÎÏ¢·È¤È¤·¤Æ¡¢²»À¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡ÃÎ¤·¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥ªー¥È¥¹¥¤¥Ã¥Áµ¡Ç½¤ÈGalaxy AI¤òÍÑ¤¤¤¿ÄÌÌõµ¡Ç½¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎGalaxy AIÄÌÌõ¥¢¥×¥ê¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¹ñ¸ì¤Î¹ÖµÁ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢Â¿¸À¸ì¤È¤â¥¹¥àー¥º¤Ë²ñÏÃ¤â²ÄÇ½¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Galaxy AI°Ê³°¤Ë¤âGemini¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼¡¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ºî¤òÀ¼¤À¤±¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥Èー¥ó»Å¾å¤²¤ÈÈ¾Æ©ÌÀ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£¥Ö¥ìー¥É¤ò¤Ä¤Þ¤à¤³¤È¤ÇÁàºî¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥ï¥¤¥×¤ò¤¹¤ì¤Ð²»ÎÌ¤âÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë