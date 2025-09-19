ËÌÊÆ¤Ç¤â¶½¼ý1°Ì¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÍÎÂê¡×¥¸¥Ö¥ê¤ä¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï¡©ÍÎÂê¤Ç¸«¤ë¥È¥ì¥ó¥É
¡¡µ´ÌÇÀûÉ÷¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤Á¿ä¤·¡©¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÍÎÂêÈÇ¤È¸¶ÂêÈÇ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ö¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬7·î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Î8Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÆÍÇË¡£9·î15Æü¤Ë¤Ï330²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡Ê316²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÎòÂå2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£1°Ì¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤Î407²¯±ß¤È¾å°Ì2°Ì¤òµ´ÌÇ¤¬ÆÈÀê¡£Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÍÎÂê¤Ï
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µ´ÌÇ¿Íµ¤¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ØÌµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¥«¥Ê¥À¤Ç9·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤ÇËÌÊÆ¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÊÆ±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥â¥¸¥ç¤Ë¤è¤ì¤Ð14Æü¤Þ¤Ç¤Ë·×7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó103²¯±ß¡Ë¤Î¼ýÆþ¤òÆ±ºî¤¬µÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬8Æü¤Ç100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÏÍÎÂê¤Ç¡ØDemon Slayer¡Ù¡Êµ´»¦¤·¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ÎÍÎÂê¤Ï¡ØSpirited Away¡Ù¡Ê¿À±£¤·¡Ë¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Î¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Ï¡ØFrozen¡Ù¡ÊÅà¤é¤µ¤ì¤ë¡Ë¡¢¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Ï¡ØTangled¡Ù¡ÊÍí¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦¸¶Âê¤Ç¡¢Ë®Âê¤È¤Ï°õ¾Ý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¡ÖË®Âê¤È¸¶Âê¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÇÛµë²ñ¼Ò¤¬·è¤á¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤È±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦»°Ã«¾¢¹Õ¤µ¤ó¤¬WEB¥³¥é¥à¡Ø²¼¤«¤éÌÜÀþ¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î±Ç²è¤Î¸¶Âê¤Ï¡¢¡ØFrozen¡Ù¤ä¡ØTangled¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ê¤ó¤È¡Ø¥«¡¼¥ë¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¶õÈô¤Ö²È¡Ù¤Î¸¶Âê¤Ï¡ØUp¡Ù¡Ê¾å¤Ø¡Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡© ¤ÈÆüËÜ¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤âÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤«¡£
¡¡±Ç²è¤Î¸¶Âê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¿·¤¿¤Ê±Ç²è¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤«¤â!?