¡Ø¥À¥¤¥¤¥ó¥°¥é¥¤¥È¡§¥¶¡¦¥Óー¥¹¥È¡Ù¤¬PS5¤ÇÈ¯Çä¡¡½éÂå¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¿·Í×ÁÇ¤ò·È¤¨¤Æ¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ø
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥Á¥å¥ó¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢PlayStation5¸þ¤±¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥½¥Õ¥È¡Ø¥À¥¤¥¤¥ó¥°¥é¥¤¥È¡§¥¶¡¦¥Óー¥¹¥È¡Ù¤ò9·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥²ー¥àÆâ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¥À¥¤¥¤¥ó¥°¥é¥¤¥È¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤ëÊª¸ì¤äÁÖ²÷¤Ê¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¾¥ó¥Ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿½ªËöÀ¤³¦¡Ö¥«¥¹¥Èー¥ë¥¦¥Ã¥º¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥·¥êー¥ºÂè1ºî¡Ø¥À¥¤¥¤¥ó¥°¥é¥¤¥È¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥«¥¤¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥ó¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¿·Í×ÁÇ¡Ö¥Óー¥¹¥È¥âー¥É¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤¿°ÜÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¶áÀÜ¡¦¼Í·â¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ÃëÌë¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤À¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÏºÇÂç4¿Í¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ï°ÊÁ°È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥À¥¤¥¤¥ó¥°¥é¥¤¥È2 ¥¹¥Æ¥¤ ¥Ò¥åー¥Þ¥ó - Ultimate Edition¡Ù¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ø¥À¥¤¥¤¥ó¥°¥é¥¤¥È2 ¥¹¥Æ¥¤ ¥Ò¥åー¥Þ¥ó - Ultimate Edition¡Ù¤Ï¸½ºßÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë