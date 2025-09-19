¥¸¥ó¥º¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÃæ±ûÄÌ¤ê¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¡ÖJINS ¶äºÂÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó
¥¸¥ó¥º¡Ê°Ê²¼¡¢JINS¡Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯½Õ¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÃæ±ûÄÌ¤ê¤Ë¡¢½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¡ÖJINS ¶äºÂÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢»ö¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëJINS¤Ï¡¢¤³¤³¶äºÂ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È³×¿·¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¶áÂåÆüËÜ·úÃÛ¤Îµð¾¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ó¡¦¥ì¡¼¥â¥ó¥É»á¤¬Àß·×¤·¤¿Îò»ËÅªÌ¾·úÃÛ¡¦¶µÊ¸´Û¥Ó¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤¬¿·¤¿¤ÊÀß·×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ì¾¤À¤¿¤ë¥Ö¥é¥ó¥É´ú´ÏÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö¶äºÂ¡¦Ãæ±ûÄÌ¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢JINS¤Ï¶öÁ³¤Î¤è¤¦¤ÇÉ¬Á³¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÆüËÜÅª»×ÁÛ¡Ö±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ500Å¹ÊÞ°Ê¾å¡¢³¤³°250Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¼¡¤Î25Ç¯¤Ë¸þ¤±¡ÖÀ¤³¦No.1¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Âè°ìÊâ¤ò¤³¤³¶äºÂ¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¥¸¥ó¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ÅÄÃæ¿Î»á¤Ï¡¢¡Ö¶äºÂ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ï¡¢JINS¤¬À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¿·¤·¤¤¾Ï¤ÎËë³«¤±¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç25Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤³¶äºÂ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤ë¡£¶öÁ³¤Î¤è¤¦¤ÇÉ¬Á³¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤È¤¤¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¡¢¡È¤Þ¤À¸«¤Ì¡¢¤Ò¤«¤ê¤ò¡É´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Ï
Å¹ÊÞÌ¾¡§JINS ¶äºÂÅ¹
¥ª¡¼¥×¥ó»þ´ü¡§2026Ç¯½Õ¡ÊÍ½Äê¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ»ÍÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§138.08ÄÚ¡ÊÃÏ²¼1³¬¡ÁÃÏ¾å1³¬¡Ë
¥¸¥ó¥º¡áhttps://www.jins.com/jp