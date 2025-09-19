¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×56ºÐ¡¦Ç¯¼ý500Ëü±ß½÷À¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á
¶áÇ¯¡¢¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Çã¤¦¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾ÃÈñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©ºß½»56ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢Ä¹½÷¡Ê21ºÐ¡Ë¡¢¼¡½÷¡Ê18ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
Ç¯¼ý¡§500Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§450Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§0±ß
·î¤Î»Ù½Ð¡§Ìó40Ëü±ß
Êª²Á¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤êÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¤È²óÅú¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤Î¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤¬1490±ß¤«¤é1990±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯1²ó4Ãå¡Ê»Ò¤É¤â2¿ÍÊ¬¡ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤ì¤è¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÇã¤¤¤Ê¤ª¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³2Ç¯¤Ç2¤Ä¤·¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤¬500±ß¤«¤é980±ß¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢2¥«·î¤Ë1²ó¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬Çã¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÂåÂØÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤ë»þ¡¢¥³¡¼¥óÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¹¥¿¤â¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤è¤ê¤â¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡ÊÁ´¤ÆÅê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯7·î»þÅÀ¤ÎÃÍÃÊ¡Ë¡£
º£¸å¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÏÄìÃÍ¤¬1480±ß¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÇ¯¤Ë4Ãå¤Ï¤Û¤·¤¤¡£¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï680±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é2¥«·î¤Ë1²óÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö1¥«·î5kg¤ò2²ó¡¢Ìó4200±ß¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5kg5000±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð·î¤Ë1²ó¤Ë¤·¤Æ¡¢Ìë¤ÏÌÍÎà¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿ÎÁÍý¤ËÊÑ¹¹¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ªÊÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡ÖÉÏË³¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸Å¸ÅÊÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÆ¤ÏÃ±°ìÊÆ¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë°Â¤¯¤Æ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶å½£¤Î¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎËÒ¤Î¤¦¤É¤ó¤Î¥»¥Ã¥È¡£¤¦¤É¤ó4¶Ì¡¢¥¹¡¼¥×¡¢¥Í¥®¡¢Å·¤«¤¹ÉÕ¤¤Ç570±ß¡£¤«¤Þ¤Ü¤³¤òÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ2ÀÚ¤ì¤º¤Ä¾è¤»¤¿¤é¡¢¿Æ»Ò3¿Í600±ß¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀáÌóÊýË¡¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò³Ê°Â¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÇä¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¾¯¤·±ó¤¤³Ê°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
µÕ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¡Ö¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«»Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤â¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ºòº£¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ë¤Èº¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤ªÊÆ¡×¤Þ¤À¹ØÆþ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ë¤Èº¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¡£Ê¿Æü¤ÏËèÆü3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó·Ï¤Î¤ªÊÛÅö¤ÏÌ£µ¤¤Ê¤¤¤·¤¹¤°¤ª¤Ê¤«¤¬¸º¤ë¤¿¤áÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¡Ö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×º£¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¾å¤Ç¤Îµ¤³Ý¤«¤ê¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î¤³¤È¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É½ª¤ï¤ëº¢¤ËÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÀáÌó¤·¤Æ¡¢Ãù¶â¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿¡£ÄêÇ¯¸å¤Ë·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤É¤³¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ë¤«¤È¡¢Ï·¸å¤Î»ñ¶â¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«¤¬ÉÔ°Â¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
