¡È¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¼çµÁ¡É¤ò·Ç¤²¤ë¥Ð¥ë¥µ¤¬¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ëµá¤á¤ëÆÃ¼ì¤ÊÍ×ÁÇ¡ÖMF¤È¶á¤¤¡×¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡¡FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï´À¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÖÌµÍÍ¤Ë¾¡Íø¤è¤ê¤â¡¢Èþ¤·¤¯»¶¤ì¡×
¡¡Èà¤é¤Ï¤½¤ÎÍýÁÛ¤ò·Ç¤²¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¤ò½Å¤ó¤¸¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤âÃ¥¤¤ÊÖ¤¹Àï½Ñ¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÇ½Æ°Åª¤Ê¼é¤ê¤¬¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¹¶·â¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»×¤¦¤è¤¦¤ËÁà¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤·¤«¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ä¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¸½ºß¤â¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É¤ä¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ê¤É¾®ÊÁ¤ÇºÙ¿È¤ÊMF¤¬Áê¼ê¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤òÇÚ½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤À¤¬¡¢ÃæÈ×¤ä¥µ¥¤¥É¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤äGK¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ÏÆÃ¼ì¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥µ¤ÎÍýÇ°¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ëµá¤á¤ëÍ×ÁÇ¤ÏMF¤È¶á¤¤¡×
¡¡
¡¡¤½¤ì¤¬¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÎÁ°Äó¤À¤í¤¦¡£¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÎÁÄ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ°ÊÍè¡¢¼ÂºÝ¤ËMF¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ê¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥»¥é¡¼¥Ç¥¹¤ä¥»¥ë¥¸¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¡Ë¡£
¡Ò¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ó
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð½ê¤È¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÏMF¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Õ¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Î¸¢²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤¬µ¶¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¾Î¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÎMF¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÑÂ§À¤òÍÑ¤¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð½ê¤òÁý¤ä¤·¡¢Áê¼ê¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¼êË¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤ÏºÆ¤Ó·Á¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¹¶·â¤òÊ¬¸ü¤¯¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤À¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Ï³«ËëÀï¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢ÃæÈ×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥¨¥ê¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤â¤È¤â¤ÈE¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¤Îµ»½Ñ¤¬ÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ±û¤Ç¤Ï¤ä¤äÄã¤¯¼å¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¤ÎÊý¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿×Â®¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½Ð¸ý¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï½ÓÉÒÀ¤ä»ýµ×ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¤À¤í¤¦¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤â¤¦°ì¿ÍMF¤¬¤¤¤ë¹½¿Þ¤À¡£
Ê¸¡ü¾®µÜÎÉÇ·
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¤³¤ß¤ä¡¦¤è¤·¤æ¤¡¿1972Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥é¥Þ¥ó¥«Âç¤ËÎ±³Ø¡£2001Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÅÏ¤ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁ´¤Æ¤òÃí¤°ÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¿ôÂ¿¤¯ÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡£¡ØÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ ¸Ø¤ê¹â¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ñÏÀ¡Ù¡¢¡ØFUTBOL¡¡TEATRO¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬·à¾ì¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅìË®½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¡£2018Ç¯£³·î¤Ë¡Ø¥é¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¡¡å«¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¤Ï¿·ºî¡ØÉ¹¾å¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£
¡Úµ»ö¡ÛÈà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¤Î¤«¡£´°ÇÔ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡ÖÀ¸Ì¿Àþ¡×¤ÎÉÔºß¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¡ÚÃ´Åöµ¼Ô¥³¥é¥à¡Û
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï´À¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÖÌµÍÍ¤Ë¾¡Íø¤è¤ê¤â¡¢Èþ¤·¤¯»¶¤ì¡×
¡¡Èà¤é¤Ï¤½¤ÎÍýÁÛ¤ò·Ç¤²¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¤ò½Å¤ó¤¸¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤âÃ¥¤¤ÊÖ¤¹Àï½Ñ¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÇ½Æ°Åª¤Ê¼é¤ê¤¬¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¹¶·â¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤òÇÚ½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤À¤¬¡¢ÃæÈ×¤ä¥µ¥¤¥É¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤äGK¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ÏÆÃ¼ì¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥µ¤ÎÍýÇ°¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ëµá¤á¤ëÍ×ÁÇ¤ÏMF¤È¶á¤¤¡×
¡¡
¡¡¤½¤ì¤¬¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÎÁ°Äó¤À¤í¤¦¡£¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÎÁÄ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ°ÊÍè¡¢¼ÂºÝ¤ËMF¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ê¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥»¥é¡¼¥Ç¥¹¤ä¥»¥ë¥¸¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¡Ë¡£
¡Ò¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ó
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð½ê¤È¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÏMF¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Õ¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Î¸¢²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤¬µ¶¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¾Î¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÎMF¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÑÂ§À¤òÍÑ¤¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð½ê¤òÁý¤ä¤·¡¢Áê¼ê¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¼êË¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤ÏºÆ¤Ó·Á¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¹¶·â¤òÊ¬¸ü¤¯¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤À¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Ï³«ËëÀï¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢ÃæÈ×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥¨¥ê¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤â¤È¤â¤ÈE¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¤Îµ»½Ñ¤¬ÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ±û¤Ç¤Ï¤ä¤äÄã¤¯¼å¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¤ÎÊý¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿×Â®¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½Ð¸ý¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï½ÓÉÒÀ¤ä»ýµ×ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¤À¤í¤¦¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤â¤¦°ì¿ÍMF¤¬¤¤¤ë¹½¿Þ¤À¡£
Ê¸¡ü¾®µÜÎÉÇ·
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¤³¤ß¤ä¡¦¤è¤·¤æ¤¡¿1972Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥é¥Þ¥ó¥«Âç¤ËÎ±³Ø¡£2001Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÅÏ¤ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁ´¤Æ¤òÃí¤°ÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¿ôÂ¿¤¯ÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡£¡ØÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ ¸Ø¤ê¹â¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ñÏÀ¡Ù¡¢¡ØFUTBOL¡¡TEATRO¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬·à¾ì¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅìË®½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¡£2018Ç¯£³·î¤Ë¡Ø¥é¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¡¡å«¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¤Ï¿·ºî¡ØÉ¹¾å¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£
¡Úµ»ö¡ÛÈà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¤Î¤«¡£´°ÇÔ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡ÖÀ¸Ì¿Àþ¡×¤ÎÉÔºß¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¡ÚÃ´Åöµ¼Ô¥³¥é¥à¡Û