¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¡Ö¥¯¥é¥ó¥Á¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤Ê¤É¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¡Ö¥¯¥é¥ó¥Á¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Ë¡×¤ò10·î21Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¡Ö¥¯¥é¥ó¥Á¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤Ï¡¢¥«¥ê¥«¥ê¿©´¶¤Î¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ìÔÂô´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤è¤¯¤Ð¤ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£´Å¤¯Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢Äø¤è¤¤±öÌ£¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡Ê°»¤¬¤±¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡Ë¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢Å·ÌÌ¤Ë¤Û¤í¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Ï¡¢ºÕ¤¤¤Æ°»¤¬¤±¤·¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¡Ö¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°À½Ë¡¡×¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¿©´¶¤Î³Ú¤·¤µ¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÇ»¸ü¤µ¤Ë»×¤ï¤º¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢½©Åß¤é¤·¤¤Ç»¸ü¤ÇìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¸·Áª¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬È¯¾Í¤Î¡Ö¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¡£³¤³°Î¹¹Ôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¤Ï¡¢¡Ö¾Ç¤¬¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡£Íñ¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥é¥á¥ë¥Á¥Ã¥×¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Î¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥«¥«¥ªËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤È³ê¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö»ä¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥Ç¥¶¡¼¥È¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¡£¥³¥¯¿¼¤¤¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¥³¥³¥¢¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥½¡¼¥¹¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¡£3¼ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï351±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://www.haagen-dazs.co.jp