¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ½²Û¤Ï¡¢9·î29Æü¤«¤é¡¢¡ÖÁÖºÌÆ©²Ì¥Ï¥Ã¥«¤Î¤É°»¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ï¥Ã¥«Ì£¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤É°»¤Ï¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¸ú²Ì´¶¤Î¤¢¤ë´»µÌ¥Ï¥Ã¥«¤ÎÌ£¤ï¤¤¡×¤È¡ÖÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¥ì¥¤¤µ¡×¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡È¥Ï¥Ã¥«¤Î¤É°»¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À½Ë¡¡¦¥ì¥·¥Ô¤ò²¿ÅÙ¤â¸¡Æ¤¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥Á¥Ã¥×¤Î¿§¡¦¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¹ç¤¦¸«¤¿ÌÜ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ÈºÌ¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤Î¤É¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È½á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ï¥Ã¥«Ì£¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ï¥Ã¥«¤Î»ý¤ÄÁÖ²÷´¶¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁÖºÌÆ©²Ì¡×¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤µ¡¢ºÌ¤êË¤«¤µ¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¥Ï¥Ã¥«¡¢²Ì¼Â¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤É°»¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î29Æü¡Ê·î¡Ë
