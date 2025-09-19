²¦»Ò¥Í¥Ô¥¢¡¢µÛ¼ýÎÏ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ÆÇä¾åNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Í¥Ô¥¢ ·ãµÛ¼ý¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¡×¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·½ç¼¡È¯Çä
²¦»Ò¥Í¥Ô¥¢¤Ï¡¢µÛ¼ýÎÏ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ÆÇä¾åNo.1¡Ê¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼70¥«¥Ã¥È°Ê¾å¤Î¥í¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¡×»Ô¾ì¡¢¥Í¥Ô¥¢·ãµÛ¼ý¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£Îß·×ÈÎÇä¶â³Û ÍÆÎÌ¥·¥§¥¢¡Ê2021Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·î¡Ë¡¢Á´¹ñ¡¢Á´¶ÈÂÖ¡¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸ SRI¡ÜÄ´¤Ù¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥Í¥Ô¥¢ ·ãµÛ¼ý¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¡¢10·î1Æü¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿å¤âÌý¤â¤¿¤Ã¤×¤êµÛ¼ý¤·¡¢¤ä¤Ö¤ì¤Ë¤¯¤¤¾æÉ×¡õ¸ü¼êÀß·×¤Ç¡¢Ä´Íý¤«¤éÁÝ½ü¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡ÈÂ¿ÍÑÅÓ¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¡É¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢µ¡Ç½²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È°ì¿·¤·¤¿¡£Æü¡¹¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Þ¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢100¥«¥Ã¥È°Ê¾å¤ÎÄ¹´¬¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¸·Áª¤·¤¿¥Ñ¥ë¥×ÇÛ¹ç¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¾æÉ×¡õ¸ü¼êÀß·×¡×¤È¡¢¿¼¤¯¹¤¤¹Â¤ò¹ï¤ó¤À¡Ö·ãµÛ¼ý¥¨¥ó¥Ü¥¹¡×²Ã¹©¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¥Í¥Ô¥¢ ·ãµÛ¼ý¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ë¤âÁÝ½ü¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤ä¤Ö¤ì¤Ë¤¯¤µ¡¢¾æÉ×¤µ¡×¡ÖÍ¥¤ì¤¿µÛ¿åÀ¡×¡ÖÌýÌá¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤µÛ¼ýÎÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿Í¡¹¤ËÄ¹¤¯»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÂ¿ÍÑÅÓ¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¡É¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÀ°Íý¤·¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤â¤è¤êÄ¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Øºþ¿·¤¹¤ë¡£
¿·¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤×¤êµÛ¼ý¡ª¤ä¤Ö¤ì¤Ë¤¯¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½À¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö100¥«¥Ã¥È¡á2ÇÜ´¬¡ÊÆ±¼Ò50¥«¥Ã¥ÈÉÊ¤È¤ÎÈæ³Ó¡Ë¡×¡¢¡ÖÇä¾åNo.1¡×¤Î»ëÇ§À¤â¶¯²½¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¿å¤âÌý¤â¤¿¤Ã¤×¤êµÛ¼ý¤·¤Æ¤ä¤Ö¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ÍÈ¤²Êª¤ÎÌýÀÚ¤ê¡¦ÌîºÚ¤Î¿åÀÚ¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©´ï¿¡¤¤ä¥³¥ó¥í¼þ¤ê¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¤«¤éÁÝ½ü¤Þ¤ÇÂç³èÌö¡£Â¿ÍÑÅÓ¤À¤«¤é¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì1¤Ä¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
²¦»Ò¥Í¥Ô¥¢¡áhttps://www.nepia.co.jp