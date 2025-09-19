¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¿·ºî¥Ñ¥ó¥Ä¡ÛÂç¿Í¤ÎµÓ¤ò¡È¤¤ì¤¤¸«¤»¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª ½Ü¤Î¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¡×3Áª
ALL4990±ß°Ê²¼¡ª ¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÈ¯¸«¡Ö3¤Ä¤Î¿·ºî¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ç½©¥³¡¼¥ÇALL4990±ß°Ê²¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í½©¤Î¿·ºî¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ò3ÅÀ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¥í¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È°ì½ï¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë·Á¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥Ð¥®¡¼¥«¡¼¥Ö¥¸¡¼¥ó¥º¡×
¡Ö¥Ð¥®¡¼¥«¡¼¥Ö¥¸¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÀÇ¹þ4990±ß¡Ë¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·ºî¥Ç¥Ë¥à¡£Åû¤ÎÉôÊ¬¤¬ÂÀ¤á¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤ÆµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¤Ï¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡ÊÇö¤á¡Ë¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Ö¥ë¡¼¡ÊÇ»¤¤¤á¡Ë¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î·×4¿§¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤òÁª¤Ó¡¢¾åÈ¾¿È¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤è¤ê°ú¤Î©¤Á¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¸÷Âô¤¬¾åÉÊ¡õ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ù¥í¥¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×
¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ù¥í¥¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡ÊÀÇ¹þ2990±ß¡Ë¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¡£µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¡Ö¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Íî¤Á´¶¤â¤¤ì¤¤¤Ç¡¢Ãå¤ë¿Í¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÁÇºà¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥´¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤Á¤ó¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î·×3¿§¤Ç¤¹¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ç¤â¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¤È°ã¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Î¥Ä¥ä¤¬¡¢¹â¸«¤¨¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤â¤¢¤«È´¤±¤ë¡Ö¥É¥é¥¤¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥«¡¼¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä¡×
¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï³Ú¤À¤±¤É¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥«¡¼¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡ÊÀÇ¹þ3990±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¡Ö¥Ð¥®¡¼¥«¡¼¥Ö¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³°Â¦¤Ë¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆÄø¤è¤¤¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢²¼È¾¿È¤Î¥é¥¤¥ó¤â½¦¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬Í¥½¨¤Ç¤¹¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤Ï¤±¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤é¤·¤¯¤¢¤«È´¤±¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤µ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´¥¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î·×5¿§¡£
¼Ì¿¿¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ëUV¥«¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¥È¡¼¥ó¤ÎÇÛ¿§¤Ç´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾å²¼¤È¤â¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤â¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥«¡¼¥Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ÏÆü¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¾Ò²ð¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Öºß¸Ë¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
(Ê¸:²£À¥ ¿¿ÃÎ»Ò¡Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¬¥¤¥É¡Ë)