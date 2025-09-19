¡ÖÁ°¤ËËü°ú¤¤·¤¿ÈÈ¿Í¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡×Å¹¤¬ÄÌÊó¤·¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î½÷ÂáÊá¡¡²Û»Ò¤ä²½¾ÑÉÊ¡ÄÍ¾ºá¤â»ëÌî¡¡ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÓÅÄ·Ù»¡½ð¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÇËëÊÌÄ®¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î½÷(30)¤òÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï2025Ç¯9·î18Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢ÃÓÅÄÄ®Æâ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç²Û»Ò1ÅÀ(ÈÎÇä²Á³Ê139±ß)¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¤«¤é¡ÖÁ°¤ËËü°ú¤¤·¤¿ÈÈ¿Í¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Å¹¤Î³°¤Ë½Ð¤¿½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤ÏÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢½÷¤ÏÌó6Ëü7Àé±ßÁêÅö¤Î²½¾ÑÉÊ¤È²Û»Ò¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢°ÊÁ°¤Ë¤â²½¾ÑÉÊ¤òÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤äÆ°µ¡¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
