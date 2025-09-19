¡ÖÀ¼¤¬ÀÅ¤Þ¤ë¤Î¤ò¡Ä¡×²£¹Ë¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¡È»ÄÇ°¤Ê½ÐÍè»ö¡É¤ò¼õ¤±¼Â¶·¥Ý¥Ä¥ê ¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡×¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ
¡ãÂçÁêËÐ¸Þ·î¾ì½ê¡ä¡þÏ»ÆüÌÜ¡þ19Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡©¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×
¡¡Ï¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¤ÎÏ»ÆüÌÜ¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÈÇ®³¤ÉÙ»Î¤¬·ãÆÍ¤·¤¿·ë¤ÓÁ°¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤Ä¾Á°¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Ë¤è¤ë¡È»ÄÇ°¤Ê´Ö¡É¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼õ¤±¡¢¼Â¶·¥¢¥Ê¤¬¡ÖÀ¼¤¬ÀÅ¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡×¤Ê¤Éº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Á°Æ¬»°ËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ1ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿°ìÈÖ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤½¤ì¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£»ÅÀÚ¤ê¤ò½ª¤¨¡¢Î¾ÎÏ»Î¤¬¹ø¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢´ÛÆâ¤ËÎ©¹Ô»Ê¡¦¼°¼é°ËÇ·½õ¤Î¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ô»Ê·³ÇÛ¤¬ÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Á¤â¡¢»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤¬»ß¤àÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¶«¤ÓÀ¼¤â¡£ºÆ¤ÓÎ¾ÎÏ»Î¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢Àè¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿²£¹Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ï´Ö¤ò·ù¤Ã¤¿¤«°ì¸ÆµÛ¡£ÈùÌ¯¤Ê´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ËABEMA¼Â¶·¤ÎçÕ»³ÍÛ»Ê¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀ¼¤¬ÀÅ¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ¬¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ©¤Ã¤¿Ç®³¤ÉÙ»Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ë±¦¤Î²¼¼ê¤òµö¤¹¤È¡¢°ìµ¤¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤ÆÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ë²£¹ËÁêËÐ¤ò¸«¤»¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ë´ÛÆâ¤Ï³åºÓ¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Î¡ÈÈùÌ¯¤Ê´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡×¡ÖÀ¼½Ð¤·¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬¡Ä¡×¤Ê¤Éº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬Á°Æ¬ÆóËçÌÜ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤ò²¼¼êÅê¤²¤Ç²¼¤·¤ÆÌµ½ý¤Î6Ï¢¾¡¤ò¿ë¤²¤¿°ìÈÖ¡£¤³¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ÍÆüÌÜ¤Î½½Î¾½½»°ËçÌÜ¡¦Ä«Çµ»³¡Ê¹âº½¡Ë¤È½½Î¾½½ËçÌÜ¡¦µÜÇµÉ÷¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Î°ìÈÖ¤Ç¤âÎ©¤Á¹ç¤¤Ä¾Á°¤ÎÀ¼³Ý¤±¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ë¤Ï¡ØÁêËÐ¶¥µ»´ÑÀï·ÀÌóÌó´¾¡ÙÂè3¾Ï¡Ö´ÑÀï¡×Âè8¾ò¡Ö¶Ø»ß¹Ô°Ù¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²á¾ê¤Ê±þ±ç¡¢¤½¤ÎÂ¾ÍýÍ³¤ÎÇ¡²¿¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¾¤Î´ÑµÒ¤ËÂ»³²¤òµÚ¤Ü¤·¤¦¤ë¹Ô°Ù¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾ÁêËÐ¶¥µ»¤Î¿Ê¹ÔµÚ¤Ó»ÜÀß´ÉÍý¤Î±¿±Ä¤ËË¸¤²¤È¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤òµÚ¤Ü¤¹¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë