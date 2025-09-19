¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñ²È¾µÇ§¸«Á÷¤êÉ½ÌÀ¡¡´ä²°³°Áê¡¢¥¬¥¶¹¥Å¾¤»¤º¤ÈÈ½ÃÇ
¡¡´ä²°µ£³°Áê¤Ï19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñ²È¾µÇ§¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¾µÇ§¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¾µÇ§¤Ë¤è¤ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¾ðÀª¤Î¹¥Å¾¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼óÇ¾µé²ñµÄ¤Ë¼«¤é½ÐÀÊ¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤òÀâÌÀ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡´ä²°»á¤Ï¡Ö²¿¤¬¼ÂºÝ¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾µÇ§¤ÏÄäÀï¤äÃæÅìÏÂÊ¿¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Åý¼£ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£