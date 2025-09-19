½÷²¦¡¦ËÌ¸ý¿º²Ö¤¬¤Ü¤¦Á³...Í½Áª¤Ï60£í38¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏBÁÈ¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¡¡¾åÅÄÉ´Ç«¤ÏËÌ¸ý¾å²ó¤ê60m49¤ÇÁÈ7°Ì¡Ò½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¡Ó
¡þÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢(13Æü¡Á21Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê(JAL)¤¬60£í38¤ÇAÁÈ8°Ì¤Ç¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Áª¤Ï¡¢62£í50¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡¢¾å°Ì12¿Í¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ì¤ÐÆÍÇË¡£Á°²ó¤Î2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ½÷²¦¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÌ¸ýÁª¼ê¤Ï¡¢Í½ÁªAÁÈ¤Î1¿ÍÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Á´Áª¼êºÇ½é¤Î1Åê¤Ç¡¢60£í31¤òÅê¤²¤ë¤È¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬Âç´¿À¼¡£2ÅêÌÜ¤Ç¤Ï¡¢60£í38¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢3ÅêÌÜ¤Ï62£í50¤ÎÄÌ²á¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¤Ç¤¤º¡£AÁÈ8°Ì¤Ç¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤ÏBÁÈ¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤Ø¡£ËÌ¸ýÁª¼ê¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¡¢¤Ü¤¦Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æ±ÁÈ¤Î¾åÅÄÉ´Ç«Áª¼ê(¥¼¥ó¥ê¥ó)¤Ï¡¢1ÅêÌÜ¤Ï60£í¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2ÅêÌÜ¤Ë60m49¤òµÏ¿¡£3ÅêÌÜ¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÌ¸ýÁª¼ê¤ò¾å²ó¤ê¡¢AÁÈ7°Ì¤Ç¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å9»þ³«»ÏÍ½Äê¤ÎBÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ÉðËÜ¼Ó±ÉÁª¼ê(¥ª¥ê¥³)¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£