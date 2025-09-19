¡Ö¼þ°Ï¤Ë¶¯¤¤ÉÔ¿®´¶¡×¤È°å»Õ½ê¸«¡¡ËÌ¶å½£¡¦Ãæ3ÃË½÷»¦½ý¡¢µ¯ÁÊ¤Ø
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤ÇºòÇ¯12·î¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤ÎÃË½÷¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ê¡²¬ÃÏ¸¡¾®ÁÒ»ÙÉô¤¬2ÅÙÌÜ¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤Î·ë²Ì¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ê¿¸¶À¯ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢¼þ°Ï¤Ë¶¯¤¤ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯Àº¿À¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î°å»Õ¤Î½ê¸«¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÌä¤¨¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸ûÎ±Ëþ´ü¤Î26Æü¤Þ¤Ç¤Ëµ¯ÁÊ¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Á4·î¤Î1ÅÙÌÜ¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤Ç¤Ï¡¢Àº¿À´ÕÄê¤·¤¿°å»Õ¤¬Äó½Ð¤·¤¿½ñÌÌ¤Ë¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤¬»ö·ï¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«ÌÀ³Î¤Ê·ëÏÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4·î¤«¤éº£·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î2ÅÙÌÜ¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤Ç¤Ï¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬»ö·ï¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¡£