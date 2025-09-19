¼«Ì±¡¦¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¡¡¥¬¥½¥ê¥óÀÇ»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡¢¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×À©ÅÙÀß·×Ãå¼ê¤Ê¤É·Ç¤²¤ë
¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¡¢À¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ò¿´Äì°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤òËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ä¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤ÎÃå¼ê¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂç»¿À®¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢20Æü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Î¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢ÁªµóÂÐºöËÜÉô¤ÎÈ¯Â¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï19Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÊÝ°é±à¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤é¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Î¿Ø±Ä¤ÏÅÞ°÷É¼³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±²ñµÄ¤ò³«¤¡¢ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤ÏÅÅÏÃ¤Ç»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£