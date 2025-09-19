¿·¼ÖÌó175Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥¤¬¡Ö¿··¿SUV¡×È¯É½¡ª Á´Ä¹4.3m¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡É¤Ë»Â¿·¡Ö3¤Ä¤Î¥Ñ¥ï¥È¥ì¡×ÅëºÜ¡ª 5Â®MT¤â¤¢¤ë¿··¿¡Ö¥Ó¥¯¥È¥ê¥¹¡×¥¤¥ó¥É¤ÇÈ¯Çä¡ª
¡¡¥¹¥º¥¤Î¥¤¥ó¥ÉË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¡×¤Ï2025Ç¯9·î3Æü¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬SUV¤È¤Ê¤ë¿··¿¡Ö¥Ó¥¯¥È¥ê¥¹¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿··¿¼Ö¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤â¸«¿ø¤¨¤¿½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¤Î¡Ö¿··¿SUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¿··¿¥Ó¥¯¥È¥ê¥¹¤Ï¡¢Á´Ä¹4360mm¡ßÁ´Éý1795mm¡ßÁ´¹â1655mm¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤ÄÆ²¡¹¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÀäÌ¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÂ¤·Á¤ÎÃæ¤ËÀè¿ÊÅª¤ÊLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤¬ÎÏ¶¯¤¤É½¾ð¤ò±é½Ð¤·¡¢¥ê¥¢¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤È¶¦¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¼Á´¶¤Î¹â¤¤¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÆÃ¤ËºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤ä¡¢64¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤ÊLED¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥Ó¥¯¥È¥ê¥¹¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëËÉÙ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤è¤êÅÅÆ°Áö¹Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¡ÖCNG¡Ê°µ½ÌÅ·Á³¥¬¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÀ¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢5Â®MT¡¢6Â®AT¡¢CVT¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤´¤È¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢Á´21¥°¥ì¡¼¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»½ÑÅª¤Ê³×¿·¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥º¥¡¢Åì¼Ç¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¤Î3¼Ò¤Ë¤è¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¹âÀÇ½¤Ê¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤Þ¤¿CNG»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥º¥½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ó¥¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¬¥¹¼ÖÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿²Ù¼¼¤Î¶¹¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¹¤¤¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¿Ê¤Î°ÂÁ´¡¦²÷Å¬ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤ä¡Ö¥ì¡¼¥ó¥¡¼¥×¥¢¥·¥¹¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í½ËÉ°ÂÁ´µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
¡¡10.1¥¤¥ó¥Á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏApple CarPlay¤ÈAndroid Auto¤ËÂÐ±þ¤·¡¢InfinityÀ½¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¾å¼Á¤Ê²»¶Á¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥Ó¥¯¥È¥ê¥¹¤Î¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï104Ëü9900¥¤¥ó¥É¥ë¥Ô¡¼¤«¤é199Ëü8900¥¤¥ó¥É¥ë¥Ô¡¼¤Þ¤Ç¡£ÆüËÜ±ß¤ÇÌó175Ëü±ß¤«¤éÌó333Ëü±ß¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ç¤ÏSUV¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤¬Ìó6³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥¤Ï¡¢Â¸ºß´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀè¿ÊÁõÈ÷¤ò¹â¼¡¸µ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤¿¿··¿¥Ó¥¯¥È¥ê¥¹¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥·¥§¥¢³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£