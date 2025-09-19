¡Ú¹Åç¡ÛÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¡¢£¹ÈÖ¡¦»³ºê¤Î£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ËÄÀ¤à¡Ä£¶²ó£µ¼ºÅÀ¡¡Åìµþ£Ä¤Ç£±£¸Ç¯¤«¤éÇòÀ±¤Ê¤·
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤ÎÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤¬¡¢£¶²ó£µ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£Åìµþ£Ä¤Ç¤Îµð¿ÍÀï¤Ï£±£¸Ç¯£´·î£±£µÆü¤ÎÇòÀ±¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç£±£³ÀïÌ¤¾¡Íø¡£¤Þ¤¿Æ±µå¾ì¤Ç¤Î£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²²ó¤Ë£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤Î¥½¥í¤Ç£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¡¢£´²ó¤Ë£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¡££´²ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é£¹ÈÖ¡¦»³ºê¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡££¶²ó¤Ë¤ÏºÆ¤Ó»³ºê¤Ë£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ë£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç£¶¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦£³°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾£Ã£Ó¤Ë³³¤Ã¤×¤Á¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÅê¼êºÇÇ¯Ä¹¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡£¤³¤ÎÆü¤Î£¶¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÅêµå²ó£±£³£´²ó£²¡¿£³¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³¤Îµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£