¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÃË»Ò£µ£°£°£°£Í¤Ç¿¹ÆäÌé¤¬Í½ÁªÇÔÂà¡¡ÆüËÜ¿Í½é¤Î²÷µó¤Ê¤é¤º
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£·Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì£¸¿Í¡¢·×£±£¶¿Í¤¬£²£±Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¿¹ÆäÌé¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤ÏÂè£±ÁÈ¤òÁö¤ê¡¢£±£³Ê¬£²£¹ÉÃ£´£´¤Î£±£µÃå¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤·¤¿¡£»Ä¤ê£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÉ¬»à¤ËÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Î¸åÊý¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê£²¼þ¤«¤é½ù¡¹¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢£¸°ÌÄÌ²á¤ÎÁª¼ê¤È¤ÏÌó£±£µÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Î²÷µó¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÎ¾Êý¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÃË»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡£¹â²¬¼÷À®¡Ê£±£¹£¹£³Ç¯Âç²ñ¡¢£¹£¹Ç¯Âç²ñ¡Ë¡¢¾åÌîÍµ°ìÏº¡Ê£²£°£°£¹Ç¯Âç²ñ¡Ë¡¢º´Æ£Íª´ð¡Ê£²£°£±£³Ç¯Âç²ñ¡Ë¡¢ÂçÇ÷·æ¡Ê£²£°£±£µÇ¯Âç²ñ¡Ë¤éÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤âÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¡¢²áµî¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ï½à·è¾¡¤ò´Þ¤à£³¥é¥¦¥ó¥ÉÀ©¤À¤Ã¤¿£±£¹£¸£³Ç¯¤ÎÂè£±²ó¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿°æ½Ð·òÆó¡Ê¶å½£ÅÅ¹©¡Ë¤À¤±¤Ç¡¢°æ½Ð¤â½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡££²£°£±£¸Ç¯¤ËÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤«¤éÃæÂç¤ËÆþ³Ø¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï£²Ç¯£·¶è£±£²°Ì¡¢£³Ç¯£²¶è£±£¶°Ì¤È³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£²Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥ÀÆþ¼Ò¸å¡¢Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢¼Ò²ñ¿Í£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¡££´·î¤Ë£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈµÏ¿¤Î£±£³Ê¬£±£µÉÃ£°£·¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££µ·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡££··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ£¹°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Âç²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥Û¥ó¥À½êÂ°¤Î£²£¶ºÐ¤¬¼«¹ñ³«ºÅ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÎò»ËÅª²÷µó¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÊÉ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¸ü¤¯¡¢¹â¤«¤Ã¤¿¡£