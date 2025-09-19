Ä¹Ìî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¡×¤¬19Æü¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂÎ¸³¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿Çä¤ê¾ì¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä¹Ìî»ÔÀî¹ç¿·ÅÄ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥ÝÄ¹ÌîÅ¹¡×¡£19Æü¤Ï¸áÁ°10»þ¤Î³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï
¡Ö¹­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¸«¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×

¤ª¤è¤½2¤«·î´Ö¤Î²þÁõ¤ò·Ð¤Æ¡¢Å¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÀìÌç¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÃÂÀ¸¡£

Ãæ¤Ç¤â¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¥È¥ì¥Ã¥­¥ó¥°ÍÑÉÊ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¥·¥åー¥º¥³ー¥Êー¤ÏÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤¬¤ª¤è¤½1.2ÇÜ¤Ë¡£¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢²Á³ÊÂÓ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´¶Æ°¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£

¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥·¥åー¥º¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¡¢ ¿·¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÈÆ±¤¸¾²ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»î¤·Íú¤­¥¾ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×

¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¥³ー¥È¤òºÆ¸½¤·¤¿¾²¡¢¥µ¥Ã¥«ーÍÑÉÊ¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿Í¹©¼Ç¤¬Éß¤­µÍ¤á¤é¤ì¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÍú¤­¿´ÃÏ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥ÝÄ¹ÌîÅ¹ÃæÅç ÉË Å¹Ä¹
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅ¹¡¢Çä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¹¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×