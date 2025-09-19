¡ÖÂÎ¸³¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿Çä¤ê¾ì¤Ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥ÝÄ¹ÌîÅ¹¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Ä¹Ìî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¡×¤¬19Æü¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂÎ¸³¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿Çä¤ê¾ì¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî»ÔÀî¹ç¿·ÅÄ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥ÝÄ¹ÌîÅ¹¡×¡£19Æü¤Ï¸áÁ°10»þ¤Î³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï
¡Ö¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¸«¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤ª¤è¤½2¤«·î´Ö¤Î²þÁõ¤ò·Ð¤Æ¡¢Å¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÀìÌç¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÃÂÀ¸¡£
¤Þ¤¿¥·¥åー¥º¥³ー¥Êー¤ÏÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤¬¤ª¤è¤½1.2ÇÜ¤Ë¡£¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢²Á³ÊÂÓ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´¶Æ°¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥·¥åー¥º¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¡¢ ¿·¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÈÆ±¤¸¾²ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»î¤·Íú¤¥¾ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¥³ー¥È¤òºÆ¸½¤·¤¿¾²¡¢¥µ¥Ã¥«ーÍÑÉÊ¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿Í¹©¼Ç¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÍú¤¿´ÃÏ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥ÝÄ¹ÌîÅ¹ÃæÅç ÉË Å¹Ä¹
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅ¹¡¢Çä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¹¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×