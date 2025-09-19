◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島（19日、東京ドーム）

巨人・山粼伊織投手が7回2アウトの場面でファビアン選手の一発を浴び降板となりました。この日は2本のタイムリーを放つなど、3打点と打撃でも躍動を見せました。

この日は初回、小園海斗選手の内野安打など2アウト1、2塁のピンチを迎えると、坂倉将吾選手に2点タイムリーを浴び、先制点を献上します。その後もピンチを招く場面もありましたが、味方の好守備にも助けられながらさらなる追加点を許しませんでした。

そんな中、岡本和真選手の2打席連続HRで同点に追いつくと、4回の2アウト1、2塁の場面では山粼投手に勝ち越しタイムリーが生まれます。さらに6回には2アウト2、3塁の好機で打席に向かうと、フェンス直撃の2点タイムリー2塁打を放つなど、自らをバッティングでも鼓舞します。

しかし7回には1アウトから代打・秋山翔吾選手のヒットを浴びランナーをためると、2アウト1塁からファビアン選手の2ランHRを浴び降板となりました。

この日6と2/3回で115球を投げ、被安打7、奪三振8、与四球2、4失点という成績だった山粼投手。巨人は1点差に迫られており、山粼投手の11勝目の権利を守り抜くことができるか注目です。