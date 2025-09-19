¡ãÈó¾ï¼±¤Ê¿Æ»Ò¡ä¼Ö¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤â¼Õ¤ëµ¤ÇÛ¤¹¤é¥Ê¥·¡ª»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬º£¸å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ËÇº¤à
»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£´Ø·¸¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ý½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¿Æ¤¿¤Á¤Ë¤â´¶¾ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Í§Ã£¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¼Õ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤¬È´¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¬»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼Ö¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¤¦ÌµÍý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤¢¤ê¤¤Î¤³¤È¤Ê¤é¿Æ¤¬Â¥¤¹¤â¤Î¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤»¤á¤Æ¤½¤Î»ÑÀª¤äÂÖÅÙ¤¬¸«¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤Ê¤¤¤«¤éÃÊ¡¹¤È´é¤ò¸«¤ë¤Î¤â·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Æ»Ò¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¤À¤«¤éºá°´¶¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù
Èó¾ï¼±¤Ê¿Æ»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³
¡Ø¿Æ¤Ê¤éÉáÄÌ¤Ï¼¸¤ë¤è¤Í¡¢¿Í¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤Ê¤é»ä¤â·ù¡£¿Æ¤â¼¸¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡ÊÊÛ½þ¤·¤¿¤éÌäÂê¤Ê¤·¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡ËÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø¼Õºá¤·¤Ê¤¤¿Í´Ö¤È²æËý¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦É¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µñÀä¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡Ù
Â¾¿Í¤Î¤â¤Î¤ò²õ¤·¤¿¤ê½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÂç¿Í¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤Î¿Æ»Ò¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¯¤é»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²æËý¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼Õ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é½Ð¶Ø¤Ç¤¤¤¤¡ª
¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¡¢½Ð¶Ø¤Ç¤¤¤¤¡£¤¦¤Á¤â¤¤¤¿¤è¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Áö¤Ã¤ÆÆ¨¤²µ¢¤Ã¤¿»Ò¡£²õ¤·¤¿¤ê¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï1ÅÙ¤ä2ÅÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£¤Û¤«¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤ï¤¶¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¤¤¤¤è¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼Õ¤é¤Ê¤¤¡£¤Õ¤ÆÉå¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦ÅÜ¤Ã¤¿¡ª¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤ë¤Þ¤Ç¤¦¤Á¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡¤ÈÂ©»Ò¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ï¡Ù
¡Ø»ä¤âºÇ¶á¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¿Æ»Ò¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤Î»Ò¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤Ê¤Î¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤âÂç»ö¤À¤±¤ì¤É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ù
»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤½¤Î»Ò¤ò²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»Ò¤É¤â¤ÏÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÍýÍ³¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤»¤ÐÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤½¤Î»Ò¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¯¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤â¤¤¤º¤ìµ¤¤Å¤¯¤è
¡Ø¡Ö³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¡×¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¼Õ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ä¤¯¤é¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¤â¤Î¡Ù
¡Ø¼Ö¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤½¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤Ç¤â·ù¤À¤È»×¤¦¤è¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤º¤ì¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¡Ù
»Ò¤É¤â¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Æ¤¬¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ëºá°´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»Ò¤É¤â¤âÇö¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢º£¤Ï¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤¤¤º¤ì¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¼Õ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤â¤½¤Î»Ò¤È¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¤ò¶ì¼ê¤È»×¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ø±à¤Ê¤É¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·»Ò¤É¤â¤¬Çº¤à¤è¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¿Æ¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£