¡ÖÆü»±¡×¤ÏÀö¤Ã¤Æ´³¤¹¢ª¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç²¹¤á¤ë¡ª¡©¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë"²Æ¤¸¤Þ¤¤"¤Î¥³¥Ä¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏÁÝ½ü¥µ¥Ü¤ë¤È¡ÖÇ¯´Ö£±Ëü±ß°Ê¾å¡×ÅÅµ¤Âå¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡£¹·î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êº£¡¢¤Ü¤Á¤Ü¤Á°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤¤¤Î¤¬¡È²Æ¤¸¤Þ¤¤¡É¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î²Æ¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê²Æ¤Î¸å»ÏËö¤È¤Ï¡©²È»öÂå¹Ô¡Ö¥Ù¥¢¡¼¥º¡×¤Î´äÖ¿µª»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¤ËÊ¹¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Îº£¤³¤½¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢²È¤ÎÃæ¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÁÝ½ü¡¦¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁÝ½ü¡Û¥µ¥Ü¤ë¤ÈÅÅµ¤Âå£±Ëü±ß/Ç¯ Áý¡©·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¿¡¤ÁÝ½ü¤Ë¤Ï¡Ö·³¼ê¡×
¡¡²Æ¤¸¤Þ¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬¥¨¥¢¥³¥óÁÝ½ü¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬£²£µ¡óÁý¤¨¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬£±Ç¯¤Ç£±Ëü±ß°Ê¾åÂ¿¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäË¼¤ÏÃÈË¼¤è¤ê¤â¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÁÝ½ü¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥óÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¢¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÁÝ½ü¡¢¢¦ÆâÉô¤Î´¥Áç¡¢¢¦¿¡¤ÁÝ½ü¡¡¤Î£³¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê£±¡Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÁÝ½ü¡§ÁÝ½üµ¡¤Ç¥Û¥³¥ê¤òµÛ¤¤¼è¤ë¡£ÆÃ¤Ë±ø¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤²Õ½ê¤ÏÇö¤á¤¿ÃæÀÀöºÞ¤ò»È¤¦¡£
¡¡¡Ê£²¡ËÆâÉô¤Î´¥Áç¡§ÆâÉô¤Î·ëÏª¤¬¥«¥Ó¤Î¤â¤È¤Ë¡£ÆâÉô¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤äÁ÷É÷±¿Å¾¤¬Í¸ú¡£
¡¡¡Ê£³¡Ë¿¡¤ÁÝ½ü¡§¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤Î¤ß±ø¤ì¤ò¤È¤ë¡£
¡¡²È»öÂå¹Ô¡Ö¥Ù¥¢¡½¥º¡×¤Î´äÖ¿µª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¡¤ÁÝ½ü¤Ë¤Ï¡Ö·³¼ê¡×¤ò»È¤¦¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£·³¼ê¤ò¤Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÀöºÞ¤ä¿å¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿¡¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁÝ½ü¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤²Õ½ê¤Ï¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¡×¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú°áÂØ¤¨¡Û£±Ç¯¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Äº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö²ÆÉþ¡×¤Î¼êÆþ¤ì¤ò
¡¡¡Ö²ÆÉþ¤Î´ÀÀ÷¤ß¡×¤â¤Ü¤Á¤Ü¤Á°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é°áÂØ¤¨¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢£±Ç¯¸å¤ËÃå¤è¤¦¤È¼è¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö²«¿§¤¤À÷¤ß¡×¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´äÖ¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì¸«¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤Ë¼ó²ó¤ê¤äÏÆ¤Ï´À¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¡££±Ç¯¸å¤Î²«¤Ð¤ß¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÆÉþ¤ò¤·¤Þ¤¤¹þ¤àÁ°¤Ë¤ÏÀöºÞ¡¦ÉºÇòºÞ¡¦£´£°¡î°Ê¾å¤Î¤ªÅò¤ÇÀö¤¦¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°áÂØ¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÉþ¤òÀö¤¦ÀöÂõµ¡¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÂõµ¡¤Ë¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°áÎà¤Ë¤â¥«¥Ó¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¡ÖÀöÂõÁåÀö¾ô¥â¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡¼ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»þ´ü¤³¤½³èÌö¤µ¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤ª¼êÆþ¤ì¡ÛÆü»±¤ÏÀö¤¦¤Ù¤·¡ª¡©Îô²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¥É¥é¥¤¥ä¡¼
¡¡¤¤¤Þ¤ä²Æ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆü»±¡£ÃËÀ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯»È¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÆü»±¤Ë¤â¡È²Æ¤¸¤Þ¤¤¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤ÏÆü»±¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝ´É¤¹¤ë¤Î¤Ï£Î£Ç¡£»±¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö£×£ð£ã¡¥¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±ø¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬Îô²½¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½¤òÎô²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÝ´É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÚÆü»±¤Î¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¡Û
¡¡¡Ê£±¡ËÉ½ÌÌ¤ò¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤¹¡¡¢¨Î¢ÌÌ¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï£Î£Ç
¡¡¡Ê£²¡ËÄ¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¤Æ±¢´³¤·¡¡½½Ê¬¤Ë´¥¤«¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¡Ê£³¡Ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î²¹É÷¤Ç²¹¤á¤ë¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤êÙû¿å¡Ê¤Ï¤Ã¤¹¤¤¡Ëµ¡Ç½¤¬²óÉü¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È
¡¡¤Þ¤À½ë¤¤¤«¤é¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤»¤º¡¢»Ä½ë¤Î»þ´ü¤³¤½¡É²Æ¤¸¤Þ¤¤¡É¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£