¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿À¡Ê19Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤È½©¹Í¥¿Í¤¬¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦ºå¿ÀÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡ÖMy¡¡HERO¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í»þÂå¤Ëà»ÕÄï´Ø·¸á¤òÃÛ¤¤¤¿½©¹¤Ï¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¥Ð¥é¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤òÂ£¤Ã¤¿¡£°úÂà»î¹ç¤ÈÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±Æü¤Î2·³Àï¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÇÀÊ¤ËÃæÅÄ¤ÈÆ±¤¸ÅÐ¾ì¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄ¤â½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Î¤ß¶Ê¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö½©¹¤¬¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø²¶¤Î¤â¤·¤È¤Ã¤Æ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£