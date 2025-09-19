¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ï¡×à¥³¥Þ¥ó¥É¡¼á¤«¤é40Ç¯¡Äà¥á¥¤¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¼á¸½ºß¤Î»Ñ¤ËSNS¾×·â¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ê¤¤¤Î¡×
¥Ü¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡1985Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥ß¥é¥Î¤¬SNS¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»þ´Ö¤ÏÁá¤¯²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬»ä¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë±Ê±ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È±ÑÊ¸¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ü¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ä²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¸½ºß52ºÐ¤Î¥¢¥ê¥Ã¥µ¤À¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ç¤â¥·¥ï¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ê¤¤¤Î¡×¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ12ºÐ¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥¤¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹(¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼)¡×¤Î°¦Ì¼¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥á¥¤¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×Ìò¤Ç½Ð±é¡£¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ï¡×¡Ö¤â¡¼¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ã¤¿¤é¸Å¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ç¹¥±é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡¸½ºß¤Ï½÷Í¥¶È¤ÎËµ¤é¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2009Ç¯¤ËºÆº§¡¢11Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢14Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£