¸©¤Ï18Æü¡¢¸©Æâ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¼êÀö¤¤¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î14Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬1.04¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Î®¹Ô³«»Ï¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡Ö1¡×¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÏ¶èÊÌ¤Ë¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢À¾ÈàÃÏ¶è¤¬2.60¿Í¡¢¸©±ûÃÏ¶è¤¬2.13¿Í¡¢º´À¤ÊÝÃÏ¶è¤¬1.57¿Í¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÃÏ¶è¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô´ü¤ËÆþ¤ê¡¢º£¸å´µ¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼êÀö¤¤¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¡¢Éô²°¤Î´¹µ¤¤Ê¤É¤Î´¶À÷ÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£