¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸å6¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯!µæ¶Ë¤Î2Âò¡×´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î2Âç¥Õ¥ë¡¼¥ÄÂÐ·è¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÍü¡×¤È¡ÖÅí¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ê¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅè¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤Î3¿Í¤È¤â¡ÖÅí¡×¤È²óÅú¡£¤½¤³¤ÇÎÉ½ã¤¬¼«¿È¤ÇÅí¤ÎÈé¤¬¡Ö¤à¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Ëè²óºÊ¤Ë¡ÖÅí¤à¤¤¤Æ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÅí¤¢¤ë¤è¤Í?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤ÈºÊ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤²¤¨ÅÜ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ºÊ¤«¤é¤Ï¡ÖÅí¤¢¤ë¤è¤Í?¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤à¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç?Åí¤à¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ç¤·¤ç?¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹âÅè¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤Í¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Ö¤¦¤Á¡¢¡ÈÅí!¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¡¢°ì¸ÀÈ¯¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÉ×¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤«¤éÅí¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤à¤¤¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¡£»ä¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÇÅí¿©¤Ù¤ë¤Î¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤â¤¦½÷²¦ÍÍ¤À¤Í¡×¤È¶Ã¤¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¹âÅè¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬Ä´¶µ¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£