¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þÏ»ÆüÌÜ¡þ19Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û±§ÎÉ¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤ÊÆ°¤
¡¡Á°Æ¬È¬ËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤¬Á°Æ¬Ï»ËçÌÜ¡¦°¤ÉðÑî¡Ê°¤Éð¾¾¡Ë¤òµÅ¤¤Åê¤²¤Ç²¼¤·¤¿°ìÈÖ¤Ç¡¢·èÃå¸å¤Ë±§ÎÉ¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¡ÈÈþÍÆ±¡¡É¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¸åÈþÍÆ±¡¤ä¤ó¡×¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´é¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤ó¤ä¤Ê¡×¤Ê¤É¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤Äã¤¤»ÑÀª¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿±§ÎÉ¡£Æ¬¤ò¤Ä¤±¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢²¡¤·ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¸åÂà¤¹¤ë¤â¡¢ÁÇÁá¤¯º¸¤Ë²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¹ë²÷¤ÊµÅ¤¤Åê¤²¤ò·è¤á¤¿¡£·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿ºÝ¡¢°¤ÉðÑî¤Ï¤°¤ë¤ê¤È°ì²óÅ¾¤·¤ÆÅÚÉ¶¤Î±ï¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤ËºÂ¤ë³Ê¹¥¤Ë¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤ËÎ©¤Ä±§ÎÉ¤Ï°¤ÉðÑî¤ÎÆ¬¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶À±Û¤·¤Ë²ñÏÃ¤¹¤ë¡ÈÈþÍÆ±¡¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±§ÎÉ¤Ï5¾¡ÌÜ¡¢°¤ÉðÑî¤Ï3ÇÔÌÜ¡£
¡¡¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¤Ï¡Ö±§ÎÉ¤Ïº¸¤òº¹¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ê¤¢¤¨¤Æº¹¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£º¹¤¹¤È¾å¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÊú¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç°¤ÉðÑî¤¬¾¡Éé¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±§ÎÉ¤¬Åê¤²¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº¹¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾¡°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡µÅ¤¤Åê¤²¤Ç¾¡¤Ã¤¿±§ÎÉ¤¬´ÑµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°¤ÉðÑî¤ÎÆ¬¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÂçÀ¹¶·¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤óÈ±·¿¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÖºÇ¸åÈþÍÆ±¡¤ä¤ó¡×¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´é¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤ó¤ä¤Ê¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¼ê²¿ww¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅÚÉ¶²¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê°ÌÃÖ¤Ç¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Á°Æ¬¸ÞËçÌÜ¡¦°ì»³ËÜ¡ÊÊü¶ð¡Ë¤¬°¤ÉðÑî¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¸÷·Ê¤Ë¡Ö°ì»³ËÜ¤Ë°¤ÉðÑî¤ò¸«¤»¤ë¥¦¥é¡×¡Ö¤ß¤»¤é¤ì¤ë°ì»³ËÜÁð¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë