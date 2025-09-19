µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¡¡Åê¼ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ð¥Ã¥È»ý¤Æ¤ÐÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ¡¡2ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç6²ó¤Þ¤Ç¤Ë3ÂÇÅÀ¡ª
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î5Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨23ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó11¾¡ÌÜ¤ò·ü¤±¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢4²ó¤Ë¼«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢6²ó¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Çº£ÅÙ¤Ï2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¼çË¤¤Î²¬ËÜ¤¬2²ó¤Ë12¹æ¥½¥í¡¢4²ó¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î13¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¡£4²ó¡¢¤µ¤é¤Ë2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂÇ·â¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë»³ºê¤¬Âè2ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤À¤Ã¤¿¡£¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Ë¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÆ¨¤µ¤º±¦ÍãÀþ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ÆóÁö¡¦Ãæ»³¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡»³ºê¤ÏËþÌÌ¾Ð¤ß¤ÇÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£5»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¡Ö°Ë¿¥¡¢°Ë¿¥¡¢°Ë¿¥¡Ä¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤ÎÂÇÅÀ¡¢Å¬»þÂÇ¡¢Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÏºòÇ¯6·î25Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¿·³ã¡Ë°ÊÍè451Æü¤Ö¤ê¡£ÆóÎÝÂÇ¤ÏºòÇ¯9·î26Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè358Æü¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÄÌ»»4ËÜÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡3¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤Ë¤Ï¡¢2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Þ¤¿¤âÂçÀ¥ÎÉ¤¬Åê¤¸¤¿½éµåÄ¾µå¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯¿¶¤êÈ´¤¤¤Æº£ÅÙ¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¡£¤Þ¤¿¤âÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ19¤ËGÅÞ¤ÎÂç´¿À¼¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£