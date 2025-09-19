Åê»ñ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡¦³Ø½¬ÊýË¡¡¢Ìó6³ä¤¬¡Ö¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¡×- YouTubeÅù¤ÎÆ°²è¤â3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë
¥â¥Ð¥¤¥ë¼Ò²ñ¸¦µæ½ê¤Ï9·î18Æü¡¢¡Ö2025Ç¯ ¶âÍ»¤ÈICTÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2·î¡¢Á´¹ñ¤Î15¡Á79ºÐ¤ÎÃË½÷7,371Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Åê»ñ¤Î¾õ¶·
¤Þ¤º¡¢Åê»ñ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤¬¡ÖÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(39%)¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÀÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬³ÆÇ¯Âå¤Ç¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë30Âå(54%)¤È60Âå(54%)¤Ç¤Ï5³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
Åê»ñÎò¤Ï¡¢¡Ö10Ç¯°Ê¾å¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î39%¡£Ìó5³ä¤ÏÅê»ñÎò5Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃË½÷¤È¤âÇ¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÄ¹´ü´ÖÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ70Âå¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½8³ä(76%)¤¬10Ç¯°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤ª¶â¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ä³Ø½¬·Ð¸³
Â³¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ë¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤ª¤è¤Ó³Ø½¬·Ð¸³¤Î°ã¤¤¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¶â¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤ä³Ø½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¦¤Á³Ø½¬·Ð¸³¤¬¤¢¤ë³ä¹ç¤ÏÈ¾¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÌó9³ä¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î³Ø½¬·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¼ý½¸¡¦³Ø½¬ÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¡×(57%)¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¤Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¡×(34%)¡¢¡ÖÆ°²è¤ò¸«¤¿(YouTubeÅù)¡×(33%)¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
