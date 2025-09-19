ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¸µÀµ¼Ò°÷¡×- ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï?
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ï9·î18Æü¡¢¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î°Õ¼±¡¦½¢Ï«¼ÂÂÖÄ´ºº(2025Ç¯ÈÇ)¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï7·î8Æü¡Á16Æü¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë20¡Á59 ºÐ¤ÎÃË½÷1,400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎËþÂÅÙ
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢7³ä¶á¤¯¤¬¡ÖËþÂ¡×¡Ö¤ä¤äËþÂ¡×(69.3%)¤È²óÅú¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÍµëµÙ²Ë¤äµÙÆü¤ò¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¡×(33.0%)¤ä¡Ö¶ÈÌ³¤ÎÀÕÇ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×(24.5%)¤¬¾å°Ì¤Ë¡£°ìÊý¡¢¡ÖÉÔËþ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾ÞÍ¿¤¬¤Ê¤¤¡¦¾¯¤Ê¤¤¡×(54.9%)¤ä¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡×(48.1%)¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°Ç¯¤«¤é13±ßÁý²Ã¤·¡¢1,488±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£ÍýÁÛ¤Î»þµë¤È¤Îº¹¤ÏÁ°Ç¯¤«¤é19±ß½Ì¾®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼Â¤ÈÍýÁÛ¤ÎÊó½·¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÐªÎ¥¤¬¡£ÇÉ¸¯¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò½Å»ë¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤ä¡¢ÀÕÇ¤¤ÎÈÏ°Ï¤¬ÌÀ³Î¤Ç²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤òÈò¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾ÞÍ¿¤äµëÍ¿¤Ê¤ÉÊó½·ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔËþ¤òÊú¤¯¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Á°¿¦¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ÈÇÉ¸¯¼Ò°÷¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¼¡¤Ë¡¢Á°¿¦¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×(24.3%)¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Ê¤¼¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×(26.2%)¤ä¡Ö¤¹¤°»Å»ö¤Ë½¢¤±¤ë¤«¤é¡×(23.5%)¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÈÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¤æ¤È¤ê¤Îº¹¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×(73.3%)¤¬¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»þ´ÖÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¡×¤ä¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¡×¤Ç¤Ï¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×(»þ´ÖÅª¤æ¤È¤ê55.9%¡¢Àº¿ÀÅª¤æ¤È¤ê40.0%)¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ÎÁªÂò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤È¡¢»þ´ÖÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¸³è¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
º£¸å´õË¾¤¹¤ëÆ¯¤Êý
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å´õË¾¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï42.9%¤Ç¡¢Á°Ç¯¤«¤é5.3pt¸º¾¯¡£°ìÊý¡¢º£¸å¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×¤ò´õË¾¤¹¤ë¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×¤Î³ä¹ç¤Ï29.9%¤Ç¡¢Á°Ç¯(26.6%)¤«¤é3.3ptÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×¤ò´õË¾¤¹¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¾ÞÍ¿(¥Ü¡¼¥Ê¥¹)¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¡×(69.9%)¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸ÛÍÑ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×(57.7%)¡¢¡ÖÄÂ¶â¤¬¹â¤¤¤«¤é¡×(48.3%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â´¶
¼¡¤Ë¡¢AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â´¶¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×¤Î35.3%¤¬¡ÖÉÔ°Â¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÉÔ°Â¡×¤È²óÅú¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥ª¥Ú¡¦¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×(42.6%)¤ä¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥¯¡¦»öÌ³¡×(42.0%)¤Ê¤ÉÄê·¿¶ÈÌ³¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¿¦¼ï¤ÇÉÔ°Â´¶¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ä¥±¥¢¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Äê·¿¶ÈÌ³¤È¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¡Ö°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Ê¡»ã¡¦¶µ°é¡×(26.5%)¤Ç¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¯¡¢¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ÎÄøÅÙ¤Ëº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤Î¸º¾¯¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×¤Ë¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢8³äÄ¶¤¬¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï19.8%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎËþÂÅÙ
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢7³ä¶á¤¯¤¬¡ÖËþÂ¡×¡Ö¤ä¤äËþÂ¡×(69.3%)¤È²óÅú¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÍµëµÙ²Ë¤äµÙÆü¤ò¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¡×(33.0%)¤ä¡Ö¶ÈÌ³¤ÎÀÕÇ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×(24.5%)¤¬¾å°Ì¤Ë¡£°ìÊý¡¢¡ÖÉÔËþ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾ÞÍ¿¤¬¤Ê¤¤¡¦¾¯¤Ê¤¤¡×(54.9%)¤ä¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡×(48.1%)¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤¿¡£
Á°¿¦¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ÈÇÉ¸¯¼Ò°÷¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¼¡¤Ë¡¢Á°¿¦¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×(24.3%)¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Ê¤¼¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×(26.2%)¤ä¡Ö¤¹¤°»Å»ö¤Ë½¢¤±¤ë¤«¤é¡×(23.5%)¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÈÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¤æ¤È¤ê¤Îº¹¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×(73.3%)¤¬¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»þ´ÖÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¡×¤ä¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¡×¤Ç¤Ï¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×(»þ´ÖÅª¤æ¤È¤ê55.9%¡¢Àº¿ÀÅª¤æ¤È¤ê40.0%)¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ÎÁªÂò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤È¡¢»þ´ÖÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¸³è¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
º£¸å´õË¾¤¹¤ëÆ¯¤Êý
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å´õË¾¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï42.9%¤Ç¡¢Á°Ç¯¤«¤é5.3pt¸º¾¯¡£°ìÊý¡¢º£¸å¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×¤ò´õË¾¤¹¤ë¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×¤Î³ä¹ç¤Ï29.9%¤Ç¡¢Á°Ç¯(26.6%)¤«¤é3.3ptÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×¤ò´õË¾¤¹¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¾ÞÍ¿(¥Ü¡¼¥Ê¥¹)¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¡×(69.9%)¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸ÛÍÑ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×(57.7%)¡¢¡ÖÄÂ¶â¤¬¹â¤¤¤«¤é¡×(48.3%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â´¶
¼¡¤Ë¡¢AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â´¶¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×¤Î35.3%¤¬¡ÖÉÔ°Â¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÉÔ°Â¡×¤È²óÅú¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥ª¥Ú¡¦¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×(42.6%)¤ä¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥¯¡¦»öÌ³¡×(42.0%)¤Ê¤ÉÄê·¿¶ÈÌ³¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¿¦¼ï¤ÇÉÔ°Â´¶¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ä¥±¥¢¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Äê·¿¶ÈÌ³¤È¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¡Ö°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Ê¡»ã¡¦¶µ°é¡×(26.5%)¤Ç¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¯¡¢¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ÎÄøÅÙ¤Ëº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤Î¸º¾¯¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×¤Ë¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢8³äÄ¶¤¬¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï19.8%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£