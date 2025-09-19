ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ37ºÐ¡¢¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¥¥ã¥ß»Ñ...È±¤«¤¤¢¤²¡Ö·ã¥«¥ï¡×¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬2025Ç¯9·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤éÈ±¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ë»Ñ
11Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÈ±·Á¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¡£16Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É6Ëç¤òÅê¹Æ¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥´¡¼¥ë¥É·Ï¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢¼ó¤Ë¤Ï¾®¤Ö¤ê¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤ÎÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»ÅÁð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£4ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈ±·¿»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÃ»¤¤¤Î¤â¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£